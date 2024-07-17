Hrant Dink’in ailesinden sanıklara suç duyurusu

Haber Merkezi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’in Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin hükmü bozma kararının ardından, 15 kamu görevlisinin tekrar yargılanmaya başlandığı davanın 6’ncı duruşması, bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dink ailesinin avukatı Hülya Deveci, eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve İstanbul Emniyeti'nin eski İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Gülerda’nın da aralarında bulunduğu kişiler hakkında ‘Anayasa'yı ihlal’ suçundan suç duyurusunda bulundu. Mahkeme heyeti başkanı mütalaaya karşı savunmaların verilmesi için duruşmayı bugün saat 10.00’a erteledi.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanıklar Veysel Şahin, Ali Öz, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Okan Şimşek, Onur Karakaya ve Osman Gülbel’in “tasarlayarak kasten öldürme” ve “Anayasa’yı ihlal” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

ÖNLEMLER ALINMAMIŞTI

Dink Ailesi avukatlarından Hülya Deveci mahkemede sunduğu dilekçede, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına, Volkan Şahin hakkında ise 83. maddeden ceza verilmesine karar verilmesini talep etti. Duruşmada konuşan Deveci, soruşturma sürecindeki eksikliklere dikkat çekti ve cinayete giden sürecin yeterince araştırılmadığını belirtti. Ayrıca, Dink için İstanbul'da gerekli koruma önlemlerinin alınmadığını vurguladı. Deveci savunmasında Cerrah ve Güler tarafından Hrant Dink’e yönelik koruma tedbirlerinin kasıtlı olarak alınmadığını ifade etti.