Hrant Dink’siz 19 yıl: Adalet gelene kadar buradayız

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün Gazetesi Yazarı Hrant Dink, katledilişinin 19. yıldönümünde vurulduğu yerde anıldı.

Hrant Dink için saat 14.30’da, öldürüldüğü yer olan İstanbul Şişli’deki eski Agos Gazetesi’nin bulunduğu ve bugün 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’na ev sahipliği yapan Sebat Apartmanı önünde bir araya gelindi. Sebat Apartmanı üzerinde Hrant Dink’in fotoğrafı ile "Hafıza hakikat hayat hasret" yazısının yer aldığı afiş asıldı.

Hrant’ın ailesi, arkadaşları ile Agos Gazetesi çalışanları, gazeteciler, insan hakları savunucuları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri anmaya katıldı.

Hrant’ın Arkadaşları’ndan Bülent Aydın, "Hrant Dink’in sözü yerde kalmadı. O söz yıllar içinde büyüyor. Hrant vurulduğunda doğanlar bugün burada. Bu meydanın bir ucu Yenikapı’daki Balıklı Mezarlığı’ndadır. Bir ucu ülkeler ötesinde, Ararat Dağı’nın ardındadır. Bu meydanın bir ucu Malatya’dadır, bir ucu Diyarbakır’dadır. Kalplerimizi birleştiren iyiliktir. İsteğimiz adalettir. Yaşasın halkların kardeşliği" dedi.

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın mesajı anmada okundu:

ABİMİN DÜŞTÜĞÜ YERDEYİM

"Sevgili Hrant Dink, hiç tanımadığım abi, ailesi, arkadaşları ve Şişli halkı; size Silivri’deki hücremden yazıyorum. Ama sanmayın ki yanınızda değilim, ben de oradayım, abimin düştüğü yerdeyim. Biz hep birlikte Hrant’ın izinde, adaletin peşinde olacağız. Söz veriyorum, seneye ben de o meydanda olacağım."

BİR ARADA YAŞAMI SAVUNACAĞIZ

Hrant Dink’in en eski çalışma arkadaşlarından, AGOS Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı ve Görsel Direktörü Leda Özber anma konuşmasını yaptı. Özber, Hrant Dink’ten "Bulunduğu her ortama enerji katardı. Çalışırken de duygularını dolu dolu yaşar, öfkesini de sevincini de kendine has üslubuyla, sonuna kadar gösterirdi. Agos, ben dahil birçok kadının hayatını şekillendirdi, kimimiz için çalışma hayatında bir durak, kimimiz için adeta ev oldu" sözleriyle bahsetti.

Basına yönelik baskılara da değinen Özber, "Türkiye’de basın üzerindeki baskılar artarak devam ediyor. Çok sayıda gazeteci hapiste. Her gün bir başkası, sırf habercilik yaptığı için gözaltına alınıyor, yargılanıyor, tutuklanıyor. Gazetecilik suç değildir. Suçsuz yere hapsedilmiş olsa da, dostlarımız ve insanlık yine kadın, çocuk demeden sürülüyor olsa da Gazze’den, devletler yine seyirci kalsalar da o bize çok tanıdık zulümlere, adalet istemekten bıkmayacağız, haklarımızın gasp edilmesine karşı sesimizi yükseltmekten, insanca, bir arada yaşamı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.