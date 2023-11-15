Hrant'ın katilinin serbest bırakılmasına tepki yağıyor

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına siyasilerden, hukukçulardan ve halktan tepki yağdı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepkisini dile getirdi.

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına siyasilerden, hukukçulardan ve halktan tepki yağdı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepkisini dile getirdi.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Akıl alır gibi değil. Yok iyi hali varmış bilmem ne. Bu kadar canice bir cinayet işleyen kişinin ne iyi hali olacak? Demek ki Ogün Samast'la Türk bayrağı önünde fotoğraf çekilenler günü geldiğinde o delikten çıkarmayı da bildiler. Artık bu memlekette adaletin a'sından bahseden vicdansızdır." ifadelerini kullandı.

ESKİ CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: Milletin oyuyla seçilmiş Milletvekilini, yasaya aykırı bir biçimde cezaevinde tutmak için “yargı krizi” çıkaranlar, katilleri serbest bırakıyor. Kardeşliğimize kurşun sıkanlar, kadınlara, çocuklara kasteden “iyi halliler” dışarıda; gazeteciler, siyasetçiler içeride… “Aslanım benim, aferin Erdoğan…”

İHD EŞ GENEL BAŞKANI EREN KESKİN

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin "Hrant Dink’in katili Ogün Samast biraz önce tahliye edilmiş. Burası böyle DİSTOPİK bir yer! Gültan Kışanak, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay sadece düşünceleri nedeniyle hapiste ama katil serbest! Ayrımcı İnfaz kanunun sonuçları…" dedi.

SOL PARTİ MYK ÜYESİ ALPER TAŞ

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Hrant Dink bir “milli mutabakat cinayetinin” kurbanı oldu. ‘Milli ve yerli’ iktidar güçleri ‘milli ve yerli’ katilleri Ogün Samast’ı da sahipsiz bırakmadı. Tıpkı ‘milli ve yerli’ Sivas katliamcıları, domuz bağcıları, mafyacıları sahipsiz bırakmadıkları gibi.

GAZETECİ MERDAN YANARDAĞ

Gazeteci Merdan Yanardağ da yaptığı paylaşımda, "Can Atalay'ı, Osman Kavala'yı, Tayfun Kahraman'ı, Barış Pehlivan'ı, Çiğdem Mater'i hapiste tutan rejim, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ı tahliye etti, iyi mi!" dedi.