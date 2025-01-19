Hrantsız 18’inci yıl

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün Yazarı Hrant Dink’in katledilmesinin üzerinden 18 yıl geçti. 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi’nde bulunan Agos Gazetesi binasının önünde gerçekleştirilen Dink’in cinayetinin tetikçisi Ogün Samast idi. Dink devlet destekli çetelere ihale edilen bir suikastla öldürülmüştü.

Samast'ın tetiğini çektiği bu cinayet başta Fethullahçı yapılanma olmak üzere devlet içerisindeki örgütlenmeler tarafından gerçekleştirildi ve AKP rejiminin inşası için hem iktidar hem de Fethullahçılar için bir fırsat olarak görüldü ve kullanıldı. Hrant’ın cinayetini aradan geçen 18 yılda aydınlatmayan iktidar, göstermelik yargılamalar sahneledi. Asıl failler hiçbir zaman ortaya çıkarılmadı.

HEDEF GÖSTERİLDİ

Dink katledilişinden bir süre önce Agos gazetesinde yayımlanan yazı dizisinden cımbızlanarak alınan metni nedeniyle başta dönemin Genelkurmay başkanı olmak üzere birçok kesim ve kişi tarafından hedef gösterildi. Samast’ın tetikçiliğini üstlendiği cinayet Dink’e yönelik başlatılan organize linçin ardından yaşandı.

ZAMANAŞIMI UYGULANDI

Tetikçi Samast ve 6 sanıkın yargılandığı örgüt davasının 10 Ocak’ta zamanaşımından düşmesine karar verildi. Mahkeme heyeti sanıklar Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Ahmet İskender hakkında üzerlerine atılı, “silahlı suç örgütü adına suç işleme” suçlamasından açılan davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle düşmesine karar verildi. Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek hakkında “Anayasa’yı ihlal” suçlarından müebbet hapis cezasına hükmedildi. Sanık Adem sağlam hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “kasten öldürme” suçlarından beraatına karar verilirken, “örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İki sanık hakkında ise firari olmalarından ötürü dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

AÇIKLIĞA KAVUŞMADI

Hrant Dink’in ölümünün organize bir cinayet olduğuna dikkat çeken Dink ailesinin avukatlarından Bahri Belen, “Hrant, Türkiye'nin ve dünyanın bana göre önemli gazetecilerinden, düşün insanlarından biri. Barışı isteyen, halklar arasında kardeşliği savunan bir insan. Hatta bu nedenle de barıştan yana olduğu için sanıyorum hedef olarak seçildi” dedi.

“Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel ve onların mahalleden arkadaşlarının yer aldığı grup cinayetin görünen yüzüydü” diye konuşan Belen, “Başından beri bir örgütlü cinayet olduğunu söylemiştik. Bu örgütün tamamıyla açığa çıktığını da söyleyebilmek mümkün değil. Ama sadece FETÖ ile sınırlandırmak mümkün değil. O bakımdan davanın bir kısmı bunca yıla karşın açıklığa kavuşmadı” ifadelerini kullandı.

Tarihin faillerin kim olduğunu yazacağını söyleyen Belen son olarak şöyle konuştu: “Ogün Samast’a yönelik Rakel Dink "Çocuktan katil yarattılar" cümlesiyle en güzel yanıtı verdi. Asıl sorumlular olan o silahı, o Yasin Hayal'lerin, Erhan Tuncel'lerin ve mahalle çocuklarının eline veren kişiler. Bunun yeterince aydınlanmadığını düşünüyorum ama cinayeti kolaylaştıranlar, cinayeti engellemeyenler, cinayeti göre göre tedbir almayanların bir kısmı cezalandırıldı. Çok da bu konuda sorumlu olanlar ise gerek zamanaşımı nedeniyle gerek görevi ihmal suçlaması nedeniyle, yani suçun niteliğinin tastifi nedeniyle kurtuldular. Burada mesela en önemli konu, cinayeti bilen ve aynı kentin güvenlik görevlileri olan İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul Emniyet İstihbarat Dairesi ve oradaki görevliler maalesef hiçbir ceza almadan kurtuldular.”

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SORUMLULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

• Ali Fuat Yılmazer: Dönemin Emniyet İstihbarat C-5 Şube Müdürü olan Yılmazer, sonradan İstanbul İstihbarat Şube Müdürü yapıldı. Dink’in öldürülmesine ilişkin 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından 2016’da kamu görevlilerine açılan davada yargılandı. 2021’de “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve "resmi belgeyi yok etmek” suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hâlâ cezaevinde tutulan Yılmazer, geçtiğimiz hafta “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla açılan davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

• Celallettin Cerrah: Dink’in öldürüleceğine dair istihbarat raporları İstanbul’a gönderildiğinde Cerrah, İstanbul İl Emniyet Müdürüydü. Dink’in hedef gösterilmesine neden olan 301. Madde davası, Şişli Adliyesi yargılamaları, Dink’e yönelik ölüm tehditleri içeren eylemler başladığında, Ermeni toplumunun kurumları ve kiliselerinin korunması için Patrik II. Merob Mutafyan Valiliğe dilekçe verdiğinde de görev başındaydı. Cerrah, cinayetten sonra terfi ederek Osmaniye’ye vali olarak atandı. Kamu görevlilerinin yargılandığı davada yer alan Cerrah hakkında Dink ailesi avukatları suç duyurusu talebinde bulundu.

• Mustafa Üçkuyu - Mehmet Canoğlu: Dink cinayetinin hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilerek inceleme raporu hazırlayan, mülkiye başmüfettişileri Mustafa Üçkuyu Balıkesir Vali Yardımcısı, Canoğlu ise Denizli Vali Yardımcısı olarak atanmıştı. Hazırlanan rapor Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu’na rağmen aralarında Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’in de aralarında bulunduğu kamu görevlileri aklanmıştı.

• Ahmet İlhan Güler: Dink’in öldürülmesinden sonra açığa alınan İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Güler, hakkındaki soruşturmaların tamamlanmasının ardından bir üst rütbeye terfi etti.

• Ergun Güngör: Savcılığın soruşturma listesinde 2004 yılında Dink’i İstanbul Valiliği’ne çağıran Vali Yardımcısı Ergun Güngör de vardı. Ergun Güngör önce Çorum Vali yardımcılığına atandı, oradan da Yalova Vali Yardımcılığı’na getirildi.

• Engin Dinç: Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü sırasında Dink’e yönelik yapılacak ilk eylem bilgisine ulaşan ve Erhan Tuncel’i yardımcı istihbarat elemanı yapan Engin Dinç daha sonra İstihbarat Daire Başkanlığına atandı.

• Ercan Demir: Cinayet işlendiğinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi’nde amirdi. Demir, Kobani protestoları sonrası Ocak 2015’te Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Kamu görevlilerinin yargılandığı davada tutuklandı.

• Muammer Güler: İstanbul Valisi’yken Valilik binasında Veli Küçük tarafından Hrant Dink’in tehdit edildiği iddia edilmişti. Davada, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Sadece tanık olarak ifadesi alındı. Güler, cinayetin ardından bakanlığa kadar yükseldi.

• Ramazan Akyürek: 26 Mart 2021’de sonuçlanan davada “Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle adam öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “resmi belgeyi yok etmek” suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, "resmi belgede sahtecilik” suçundan da 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Akyürek cinayet sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı oldu.

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BUGÜN ANILACAK

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün Yazarı Hrant Dink, vurulduğu İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi’ndeki eski Agos gazetesi binası önünde bugün saat 15.00’te anılacak. Ayrıca Datça Demokrasi Platformu, bugün Dink için anma etkinliği düzenleyecek. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde saat 18:30’da başlayacak etkinlikte Agos gazetesi editörü Pakrat Estukyan konuşmacı olarak yer alacak. Almanya Köln’de ise bugün saat 15:00’te KulturForum ve TÜDAY tarafından Dink için anma etkinliği ve film gösterimi yapılacak.