Hristiyanların hac merkezlerinden Aziz Nikolaos Kilisesi'nde ziyaretçi sayısı artıyor

Çoğunluğu Hristiyanlar olmak üzere turistlerin ilgi odağı Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos (St. Nicholaos) Kilisesi ve Anıt Müzesi, kentte en fazla ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor.

Gökyazı Mahallesi'ndeki "Noel Baba" olarak adlandırılan Myra Piskoposu Aziz Nikolaos'ın yaşadığı, görev yaptığı ve gömüldüğü kilisede, 1989 yılından bu yana kazı çalışmaları yürütülüyor. 23 yıldır Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan kilise, inanç turizmi açısından önemli rol oynuyor.

Orta Çağ boyunca bir haç merkezi olan kilise, bugün de özellikle Hristiyanların yoğun ilgisini görüyor.

Bir Likya yerleşimi olan Myra Antik Kenti'nin parçası durumundaki Aziz Nikolaos Kilisesi ile Anıt Müzesi, mimari üslubu ve süslemeleri ile orta Bizans döneminin izlerini taşıyor.

Milattan sonra 4. yüzyılda bazilika formunda inşa edilen ancak zaman içinde birçok değişikliğe uğrayan kilisede, Hristiyanlıkla ilgili kararların alındığı, dinsel toplantılar olan konsil sahnelerinin canlandırıldığı duvar resimleri, büyük beğeni topluyor.

Geçmişte yardım severliği ile ünlenen azizden dilekte bulunup, şifa istenirken, bugün de kiliseyi ziyaret eden yabancı turistler, lahit önünde dua ediyor.

Rehber eşliğinde kiliseyi gezen yerli ve yabancı turistler Aziz Nikolaos'ın hayatı, kilise, müze ve bölge hakkında bilgi alıyor.