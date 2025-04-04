HSBC altın fiyatı tahminini yükseltti

Küresel jeopolitik gerginliklerin ve ekonomik belirsizliklerin artması, altın piyasasında fiyat tahminlerini yukarı taşıdı.

HSBC, yayımladığı son analiz notunda 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin ortalama altın fiyatı tahminlerini yükseltti.

CNBC-e'nin aktardığına göre banka, 2025 için ons başına ortalama 3 bin 15 dolar, 2026 için ise 2 bin 915 dolar öngörüyor. Bu seviyeler, önceki tahminler olan 2 bin 687 ve 2 bin 615 doların oldukça üzerinde.

"JEOPOLİTİK GERİLİMLER ALTINA TALEBİ ARTIRIYOR"

HSBC, tahmin güncellemesine gerekçe olarak Ukrayna’daki savaş, Ortadoğu’daki çatışmalar ve ABD dış politikasındaki yön değişiklikleri gibi jeopolitik riskleri gösterdi. Bankaya göre bu unsurlar, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artırarak altına olan ilgiyi besliyor.

Rapor, dünya genelindeki merkez bankalarının bu yıl ve gelecek yıl da altın alımlarına devam etmesini öngörüyor. Ancak HSBC, alımların 2022-2024 dönemindeki zirve seviyelere kıyasla daha düşük kalabileceğini belirtiyor.

Altın fiyatlarının 3 bin doların üzerine çıkması durumunda merkez bankalarının alım hızının yavaşlayabileceğine dikkat çeken banka, fiyatların 2 bin 800 doların altına inmesi halinde ise alımların artabileceği uyarısında bulunuyor.

2025’TE DOLARIN GÜÇLENMESİ RİSK UNSURU

HSBC’nin değerlendirmesine göre, 2025’in sonlarına doğru doların güçlenmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Bu öngörü, 2024 yılına ilişkin beklenen ancak gerçekleşmeyebilecek faiz indirimlerine dayandırılıyor.

Banka, doların güçlenmesinin altın için yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabileceğini ve yatırımcıların bu riski göz önünde bulundurması gerektiğini vurguluyor.