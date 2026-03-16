HSBC'den 4 Türk bankası için yeni rapor

HSBC, Türk bankacılık sektörüne ilişkin yeni bir rapor yayımladı ve bazı hedef fiyatları güncelledi. Raporda, savaş ve yükselen enflasyon baskılarının net faiz marjındaki toparlanmayı 2026 yılının ilk yarısını aşacak şekilde geciktirebileceği ifade edildi. Buna karşılık banka, 2027 yılı kârlılık görünümünün hâlâ güçlü olduğunu belirtti.

Forbes'da yer alan habere göre rapor, Türk bankacılık endeksinin jeopolitik çatışma sürecinde yaklaşık yüzde 20 değer kaybederek EMEA bölgesi bankalarına kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha düşük performans gösterdiğine dikkat çekti.

HSBC’ye göre mevcut piyasa değerlemeleri, Türkiye’de enflasyonun yapısal olarak yüzde 20 civarında seyredeceği beklentisini içeriyor. Banka, olası bir jeopolitik yumuşamanın ise sektörde hızlı bir değerleme toparlanmasını tetikleyebileceğini öngörüyor.

HEDEF FİYATLAR VE TAVSİYELER

HSBC, Akbank (AKBNK) ve İş Bankası C (ISCTR) için “al” tavsiyesini sürdürürken, Garanti BBVA (GARAN) ve Yapı Kredi (YKBNK) için tavsiyesini “tut”tan “al”a yükseltti.

Hedef fiyatlarda ise şu güncellemeler yapıldı:

• Akbank (AKBNK): 100 TL (önceki 100 TL) – değişmedi

• Garanti BBVA (GARAN): 160 TL (önceki 160 TL) – değişmedi

• İş Bankası C (ISCTR): 18,50 TL (önceki 20 TL) – düşürüldü

• Yapı Kredi (YKBNK): 47 TL (önceki 44 TL) – yükseltildi

HSBC’nin değerlendirmesi, hem jeopolitik gelişmelerin hem de enflasyonist baskıların Türk bankaları üzerindeki etkisine odaklanıyor.