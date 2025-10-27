HSBC'den altın fiyatları için 2026 tahmini: Yeni rekor görülecek

HSBC Global Investment Research, altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına ortalama 4600 dolar seviyesinde seyretmesini, fiyatların 2026 başında ise 5000 dolara kadar yükselme potansiyeli bulunduğunu öngördü.

Banka, kısa vadede bir miktar oynaklık beklediğini ancak risk iştahındaki artışların altına destek sağlayacağını belirtti. Ayrıca, altın ETF’lerine olan ilginin bu yıl güçlü kalmasının, özellikle Çin Merkez Bankası (PBOC) başta olmak üzere Asya merkez bankalarından gelecek talebin belirgin olmasının beklendiği ifade edildi.

HSBC, Hindistan ve Çin gibi piyasalarda artan altın ETF talebinin, yüksek likidite sayesinde yerel hisse senedi alımlarını olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.

Banka, yüksek altın fiyatlarının perakendeci satış hacimlerini ve mağaza trafiğini azaltabileceğini, ancak stok değer kazançlarının kâr marjları üzerindeki olası etkileri dengeleyebileceğini ekledi.

