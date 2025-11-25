HSBC'den Türkiye için enflasyon tahmini: Hangi seviye görülecek?

İngiltere merkezli banka devi HSBC, Türkiye ekonomisine ilişkin bir rapor paylaştı.

HSBC CEEMEA ekonomisti Melis Metiner tarafından kaleme alınan raporda, "Enflasyondaki düşüşün yavaş seyretmesi anlamına gelse bile, büyümeyi yüzde 3-4 aralığında tutmanın Türk politika yapıcılar için önemli bir öncelik olduğunu düşünüyoruz" denildi.

Gelecek yıl büyümenin yüzde 3,5 civarında olacağını ve manşet enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 32’den 2026 sonunda yüzde 20’ye düşeceğini öngören Metiner, "Hala dirençli iç talep, yüksek enflasyon beklentileri ve reel efektif döviz kurundaki değerlenmenin daha düşük seyretmesi fiyat baskılarının yavaş azalacağı anlamına geliyor" dedi.

"İÇ POLİTİKA, BELİRSİZLİĞİN ANA KAYNAĞI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Raporda, “2026 yılında iç politika, görüşümüze göre belirsizliğin ana kaynağı olmaya devam edecek. Siyasi kargaşanın, şu anda üçüncü yılında olan ekonomik istikrar programını rayından çıkarmamış olması piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Politika yapıcıların ortodoks politikaya bağlılıklarını açıkça olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Fiyat istikrarı henüz sağlanmış değil, ancak politika yapıcılar ekonomiyi yumuşak bir inişe geçirme, finansal istikrar risklerini ele alma ve çeşitli çarpıklık yaratan önlemleri kaldırma konusunda övgüye değer bir iş çıkardı” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Bloomberght