HSBC'den Türkiye için faiz, enflasyon ve dolar tahmini

İngiltere merkezli banka HSBC, Türkiye raporunda faiz, dolar kuru ve borsaya ilişkin değerlendirme ve tahminlerde bulundu.

Banka, hazırladığı raporda enflasyonda düşüş hızının 2025'te yavaşlamasını beklediğini belirtirken Türkiye için enflasyon tahmini 2024 sonunda yüzde 58,6, 2025 sonunda yüzde 31,9, 2026 sonunda yüzde 19,8. olarak belirledi.

HSBC'nin yaptığı enflasyon değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"Kısıtlayıcı para politikası duruşunun uzun bir süre devam ettirilmesi, olağanüstü yüksek enflasyon ve çıpalanmamış enflasyon beklentileriyle başa çıkmak için gerekli olabilir. Baz senaryomuz, 2025'te önden yüklemeli bir gevşeme döngüsü öngörmektedir."

DOLAR İÇİN YENİ TAHMİN

Mayıs ayında yaptığı tahminde doların yıl sonu 37-40 TL bandına ulaşacağını öngöre banka, dolar kuruna ilişkin tahminini güncelledi.

HSBC, dolar/TL kurunun ise bu yılın sonunda 36 liraya, 2025'te sonunda 40 liraya ulaşacağını öngördü.

İLK FAİZ İNDİRİMİ 2025'TE

HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yılın kalan kısmında faiz indirimine gitmeyeceğini, ilk faiz indiriminin 2025'in ilk çeyreğinde yapılacağını tahmin etti.

Buna göre faiz önümüzdeki yılın ilk yarısında 1.350 baz puan, 2. yarısında 650 baz puan indirilerek aralıkta yüzde 30'a gerileyecek. HSBC, TCMB politika faiz oranı tahminlerini bu yıl sonu için yüzde 50,00, 2025 yıl sonu için yüzde 30,00, 2026 yıl sonu için yüzde 18,00 olarak açıkladı.