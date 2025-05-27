HSBC onlarca analistin işine son verdi

Avrupa'nın en büyük bankalarından HSBC Holdings Plc, yatırım bankacılığı biriminde gerçekleştirdiği kapsamlı yeniden yapılanma kapsamında çoğu Avrupa'da görevli olmak üzere 20'den fazla analisti işten çıkardı.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, işten çıkarılan isimler arasında HSBC'nin Dubai merkezli küresel sabit getirili menkul kıymetler araştırma başkanı Steven Major da bulunuyor. Banka, bu süreçte döviz ve sabit getirili varlıklar gibi farklı varlık sınıflarını kapsayan makro strateji birimlerini birleştirme kararı aldı.

HSBC AÇIKLAMA YAPMADI

Bu yeniden yapılanma, son yıllarda Wall Street’te bir araştırma departmanında gerçekleştirilen en büyük yapısal değişikliklerden biri olarak değerlendiriliyor. HSBC yetkilileri konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.