HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayımlandı: 332 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi.

HSK Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi.

Kararname ile yapılan değişiklikler şöyle:

Kararname kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilirken, bu görevdeki Ünal Bingül ise Yağız'ın yerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

HSK'den yapılan açıklamada, kararnamedeki atamalara itiraz etmek isteyen yargı mensuplarının, tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hâkim Savcı Atanma Talep Formu"nu doldurarak iletmeleri gerektiği belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çalışmaları tamamlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 hakim ve savcımızın yeni görev yerleri belirlenmiştir. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.