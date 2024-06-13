HSK atama kararnamesi: Sinan Ateş suikastı soruşturmasını yürüten savcı hakkında karar

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesiyle 4 bin 9 hakim ve savcının görev yeri değişti. Sinan Ateş cinayetini çözen savcı 'bölge savcısı' oldu.

HSK adli ve idari yargı 2024 yılı ana kararnamesini açıkladı. Adli yargıdan 4 bin 9 hakim ve savcının görev yeri değişikliği talebi karara bağlandı.

YSK'nin yargı kararnamesinde, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı yürütürken görevden alınan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na atanarak 'bölge savcısı' oldu.

HSK'DEN AÇIKLAMA

HSK'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 13 Haziran 2024 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 24 Haziran 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir."