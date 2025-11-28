HSK'den 621 hakim ve savcı hakkında karar: Mehmet Ağar'la yemek yiyen başsavcı Yargıtay'a atandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un 2025 yılı mazeret ve müstemir yetki kararnamelerini duyurmasının ardından HSK tarafından yayımlanan listede, Mehmet Ağar’la yemek yediği görüntülenen Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın Yargıtay’a atandığı görüldü. Kararname kapsamında 621 hakim ve savcı atandı, 1840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldı ve çok sayıda yeni mahkemenin 2026’da faaliyete başlayacağı açıklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerinin yayımlandığını açıkladı.
Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri kapsamında 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdiklerini ve 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptıklarını bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarının ardından, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi de Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerine ilişkin resmi duyuruyu yayımladı.
MEHMET AĞAR'LA YEMEK YİYEN BAŞSAVCIYA YARGITAY GÖREVİ
HSK tarafından yayımlanan duyuruda ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Bir dönem Susurluk davasından tutuklu kalan ski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile yemek yediği görüntülenen Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın Yargıtay’a atandığı belirtildi.
Solmaz’ın yerine Diyarbakır Başsavcısı Mustafa Çelenk getirildi.
BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA
Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından "Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri"nin yayımlandığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararnameler kapsamında 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasının gerçekleştirildiğini ve 1840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldığını bildirdi.
Tunç,12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesine karar verdik. Bölünmüş mahkeme uygulamasına son vererek 319 mahkemeyi müstakil hale getirdik ve yeni kurduğumuz 85 yeni mahkemeyle birlikte 404 mahkemeyi faaliyete geçirdik. İdari yargıda, 219 hakim atamasını gerçekleştirdik. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemelerini faaliyete geçirdik. Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerini faaliyete geçirdik."
HSK DUYURUSU
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesi çalışmalarının 27 Kasım 2025 itibarıyla tamamlanarak karara bağlandığını açıkladı.
Kurul, yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen hakim ve savcıların tebligat beklemeksizin 5 Aralık 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar başvurularını UYAP üzerinden iletmeleri gerektiğini duyurdu. Cumhuriyet savcılarının “Cumhuriyet Savcısı Atanma Talep Formu”, hakimlerin ise “Hâkimler için Atanma ve Müstemir Yetki Talebi” ekranı üzerinden işlem yapacağı belirtildi.
HSK, fiziki dilekçe gönderilmesine gerek olmadığını, görev mahallinde bulunmayanların bulundukları adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden başvuru yapması gerektiğini bildirdi. Başvurular ilgili birimlere ulaştıktan sonra, talep sahiplerine 24 saat içinde SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağı aktarıldı.
Kurul, ataması yapılmayan ya da müstemir yetkisi değişmeyen personelin yeniden inceleme talep hakkı bulunmadığını da vurguladı. Yeniden inceleme başvurularının “Yeniden İnceleme Talebi” butonu üzerinden yapılacağı kaydedildi.
HSK, atama tebligatlarının 1 Aralık 2025 Pazartesi gününden itibaren gönderilmesinin planlandığını açıkladı.
Kararname kapsamında ilk kez atama yapılan mahkemelerin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirileceği belirtildi.
Buna göre:
• Ağır ceza mahkemeleri: Beyşehir, Erbaa, Kâhta, Merzifon
• Bölge idare mahkemeleri: Antalya, Diyarbakır, Kayseri
• İdare ve vergi mahkemeleri: Amasya, Bingöl, Hakkâri, Şırnak
HSK, yeni mahkemelerin 2026 yılı başında hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.