HSK'den adli yargı kararnamesi: 14 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince hazırlanan adli yargı kararnamesi, kurumun resmi internet sitesinde ilan edildi. 14 yargı mensubunu kapsayan atama listesinde, başsavcıvekilliklerinden Yargıtay savcılığına ve ağır ceza mahkemesi başkanlıklarına kadar önemli görev değişiklikleri yer aldı.

YARGITAY VE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNE YENİ ATAMALAR

Kararname kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Yılmaz, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Armağan Buran ve Karaman Cumhuriyet Savcısı Muhammet Sarı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.

Bölge Adliye Mahkemeleri seviyesinde ise şu değişiklikler yapıldı:

• Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ali Yüce, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

• Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Çabuk, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.

• Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Canan Karaaslan ile Yargıtay Tetkik Hakimi Gökçe Demirci Yıldız, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı.

AĞIR CEZA MAHKEMELERİ VE BAŞSAVCILIKLARDA DEĞİŞİM

Yerel mahkemeler ve başsavcılıklar düzeyinde de hareketlilik yaşandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Musa Talih, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanırken; Burdur’un boşalan başkanlık koltuğuna Diyarbakır Hakimi Vedat Efe getirildi.

İlçe başsavcılıklarında ise iki atama gerçekleşti:

• Bodrum Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

• Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Şerife Evleksiz, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

DİĞER ATAMALAR LİSTESİ

Kararname ile görev yeri değişen diğer isimler ise şöyle:

• Burdur Hakimi Esra Nur Talih: Isparta Hakimliğine,

• Yalvaç Cumhuriyet Savcısı Burak Özer: Çubuk Cumhuriyet Savcılığına,

• Nazilli Hakimi Aslıhan Erhan: Ankara Hakimliğine atandı.