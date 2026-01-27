HSK'den adliyelere yazı: Hâkim ve savcılara "sanal arkadaşlık kurmayın" uyarısı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tüm adliyelere hâkim ve savcıların sosyal medya kullanımı konusunda yazı gönderdi. Metinde; yargı mensuplarının fiziksel ve dijital alanda tarafsızlık görünümünü korumakla yükümlü olduğu belirtilerek hâkim ve savcıların ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğu ancak paylaşımlarda üsluba ve siyasi mesafeye dikkat edilmesi istendi.

Ayrıca hâkim ve savcılardan halihazırda görülen davalar ve ileride önlerine gelebilecek uyuşmazlıklar hakkında kişisel kanaat paylaşmamaları ve sanal arkadaşlıklar kurmamaları uyarısında bulunuldu. HSK son olarak "birinci dereceden aile bireylerinin paylaşımlarının da yargısal saygınlığa zarar vermemesi için" hâkim ve savcıların ailelerine gerekli bilgilendirmeleri yapmasını istedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Hâkimler ve Savcılar Derneği Başkanı Mustafa Polat, tüm adliyelere gönderilen hâkim ve savcıların sosyal medya kullanımı konusundaki yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

HSK Tüm Adliyelere Hâkim ve Savcıların Sosyal Medya Kullanımı Konusunda Yazı Gönderdi: Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yargı mensuplarının hem dijital mecralardaki tutumlarının hem de kamusal kimliklerinin yargıya duyulan güven üzerindeki etkisini hatırlatan bir genelge… pic.twitter.com/fSXPJynrkF — Mustafa Polat (@mustafpol) January 27, 2026

Yazının tamamı şöyle:

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yargı mensuplarının hem dijital mecralardaki tutumlarının hem de kamusal kimliklerinin yargıya duyulan güven üzerindeki etkisini hatırlatan bir genelge yayımlamıştır. Bir yargı mensubu olarak, Bangalor Yargı Etiği İlkeleri, 2022 tarihli Türk Yargı Etiği Bildirgesi ve bu yeni Sosyal Medya Kullanım Rehberi ışığında öne çıkan temel esaslar şunlardır:

1. Fiziksel ve Dijital Alanda Tarafsızlık Görünümü: Yargı mensubu, her durumda tarafsızlık ve bağımsızlık görünümünü korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük sadece internet ortamıyla sınırlı değildir:

Çalışma Alanları: Hâkim ve savcı odalarında, duruşma salonlarında ve adliye binalarında; makul bir gözlemci nezdinde yargı yetkisinin taraflı kullanıldığı izlenimi verebilecek siyasi item, simge, amblem veya ideolojik işaretler bulundurulmamalıdır.

Sembollerin Kullanımı: Yargısal sıfatı temsil eden cübbe ve kürsü gibi makamların, siyasi veya toplumsal tartışmalara konu edilecek içeriklerle yan yana getirilmemesine azami dikkat gösterilmelidir.

2. İfade Özgürlüğü ve Mesleki Vakarın Dengesi: Hâkim ve savcıların ifade özgürlüğü anayasal güvence altındadır; ancak bu özgürlük mesleki sınırlamalar ve etik ilkeler çerçevesinde kullanılmalıdır.

Üslup: Paylaşımlarda yıkıcı, saldırgan veya kutuplaştırıcı bir dil yerine; terbiye, incelik ve sağduyu sınırları içinde kalan bir üslup benimsenmelidir.

Siyasi Mesafe: İfade özgürlüğü, siyasi mesaj içerebilecek veya bu şekilde algılanabilecek bir içerikle kullanılmamalıdır.

3. Sosyal Medya ve Dijital Etik: Dijital dünyadaki her adımın kalıcı olduğu ve yargının itibarını doğrudan etkilediği unutulmamalıdır.

İhsas-ı Rey: Görülmekte olan davalar veya ileride önlerine gelebilecek uyuşmazlıklar hakkında kişisel kanaat paylaşılmamalıdır.

Sanal Arkadaşlıklar: Dava tarafları, vekiller veya bilirkişilerle bağımsızlığı zedeleyecek bir algı oluşturacak dijital arkadaşlıklar kurulmamalıdır.

Kalıcılık Riski: Paylaşımlar silinse dahi varlığını sürdürebileceği için içerik seçiminde ihtiyatlı davranılmalıdır.

4. Teknik Güvenlik ve Aile Sorumluluğu: Gizlilik: Kurumsal e-posta adresleri sosyal medya kaydı için kullanılmamalı, güvenlik ayarları düzenli kontrol edilmelidir.

Aile: Birinci dereceden aile bireylerinin paylaşımlarının da yargısal saygınlığa zarar vermemesi için gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Sonuç Olarak: Adaletin sadece tecelli etmesi yetmez; aynı zamanda tarafsız bir şekilde tecelli ettiğinin hem fiziksel çalışma odalarımızdaki duruşumuzla hem de dijital dünyadaki her kelimemizle topluma hissettirilmesi gerekir."