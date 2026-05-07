HSK'den Malatya Bölge Adliye Mahkemesi hakkında karar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresini belirledi.

HSK'nin 1 Eylül'de faaliyete geçirilmesi planlanan Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nden Adıyaman ve Malatya, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nden Elazığ, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nden ise Dersim'in ayrılarak, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'ne dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, daha önce Karabük Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinde bulunan Çerkeş ilçesinin 15 Mayıs itibarıyla; coğrafi konumu ve Çankırı'ya ulaşım imkanı göz önünde bulundurularak, Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanmasına karar verildi.