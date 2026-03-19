HSK'den yeni atama kararnamesi: Böcek'in iddianamesini hazırlayan savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), geçen hafta Yargıtay’a 8 üye seçilmesinin ardından beklenen kısa kararnamesini yayımladı.

Kararname ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki iddianameyi hazırlayan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başsavcıvekilliği’ne atanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iftar programında tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek için yapılan 'özgürlük' duasına eşlik eden Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı ise tenzil-i rütbe ile Antalya BAM'a düz savcı olarak gönderildi.

HSK Birinci Dairesi tarafından yayımlanan dar kapsamlı adli yargı atama kararnamesiyle 12 ismin görev yeri değiştirildi.

Kararnamenin en çok dikkat çeken bölümü ise Antalya Adliyesi'nde yaşandı.

Kahveci'den boşalan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman getirildi.

KARARNAME İLE ATANAN DİĞER İSİMLER

Yargıtay seçimlerinin ardından HSK Birinci Dairesi'nin yayımladığı 12 kişilik atama listesinde, Antalya atamalarının yanı sıra şu isimler yer aldı:

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Pınar Şafak, Bakırköy Hâkimliği'ne,

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sadullah Güler, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği'ne,

Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Bilen, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na,

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökberk Sunal, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği'ne,

İstanbul Hâkimi Semra Tekin Doğan, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'na,

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yılmaz, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne,

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İdris Arda Aygün, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na,

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'na,

Amasya Hâkimi Çağlayan Çakmak Kocaman, Antalya Hâkimliği'ne atandı.

CHP'Lİ BÜLBÜL'DEN KARARNAMEYE TEPKİ

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli Yargı Kararnamesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karara tepki gösteren Bülbül, "Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adil yargılamayı etkileme ve yargıya baskı kurma operasyonunun bir parçası olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi iddianamesini hazırlayan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekilinin yeri jet hızıyla değiştirildi. Siyasi iradenin tahakkümüyle yargı dizayn ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bülbül, açıklamasında şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı Akın Gürlek’in adil yargılamayı etkileme ve yargıya baskı kurma operasyonunun bir parçası olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi iddianamesini hazırlayan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekilinin yeri jet hızıyla değiştirildi.

Siyasi iradenin tahakkümüyle yargı dizayn ediliyor.

Anayasanın 37. Maddesi ile belirlenen doğal hakim ilkesi yerle bir edilip zaten en başından hukuksuz olan tüm yargılamalar iktidarın göz hapsinde yürütülüyor.

İşte bu kararname de bunun en net kanıtıdır. "