HSK'den yeni karar: Bilişim dolandırıcılığı davalarında değişiklik

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 14 Ocak 2026 tarihli kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kararla, 25 Aralık 2025’te yürürlüğe giren ve Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören düzenleme sonrası uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlandı.

Buna göre, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin açılacak davalara bakacak asliye ceza mahkemeleri nezdindeki ihtisas mahkemelerinin durumu yeniden ele alındı.

Bu kapsamda, söz konusu suçlara bakmakla görevli mahkemelerin iş yükünün dengeli dağıtılması ve uygulama birliğinin sağlanması hedeflendi.

HSK Birinci Dairesi, daha önce 12 Nisan 2023 tarihli ihtisas kararlarını da dikkate alarak, bilişim suçlarına ilişkin davalara bakacak mahkemelerin görev alanlarını güncelledi.

Karar, Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.