HSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Belirli dava türlerine yeni düzenleme

Resmi Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarıyla, imar ve taşınmazlara ilişkin davalar başta olmak üzere bazı idari uyuşmazlıkların belirli mahkemelerde görülmesine karar verildi.

Düzenlemeyle ihtisaslaşmanın artırılması, yargılamaların hızlandırılması ve benzer davalarda ortaya çıkan karar farklılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İMAR DAVALARINDA İHTİSASLAŞMA

HSK Birinci Dairesi’nin 20 Nisan 2026 tarihli kararlarında, özellikle imar planları, parselasyon işlemleri ve yapı ruhsatlarına ilişkin davaların çok sayıda taşınmaz malikini etkilediğine dikkat çekildi. Bu tür uyuşmazlıkların farklı mahkemelerde görülmesinin çelişkili kararlar doğurabildiği belirtilerek, davaların belirli idare mahkemelerinde toplanmasının hukuki öngörülebilirliği artıracağı vurgulandı.

Kararlarda, aynı konuya ilişkin davaların farklı mahkemelerde eş zamanlı görülmesinin yargı süreçlerini uzattığı ve uygulama birliğini zayıflattığına işaret edildi. Bu nedenle ihtisas mahkemeleri aracılığıyla yargılamaların daha koordineli, etkin ve verimli yürütülmesinin amaçlandığı ifade edildi.

ASKERİ VE DÜZENLEYİCİ KURUMLAR DA KAPSAMDA

HSK, yalnızca imar davalarıyla sınırlı kalmayarak, askeri hizmete ilişkin idari işlemlerden doğan uyuşmazlıklar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların kararlarından kaynaklanan davalar için de benzer bir ihtisaslaşma modelini hayata geçirdi. Bu kapsamda, belirli dava türlerinin Ankara başta olmak üzere çeşitli illerdeki idare mahkemelerinde yoğunlaştırılması kararlaştırıldı.

BİRÇOK İLDE UYGULANACAK

Düzenleme kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun gibi birçok ilde belirlenen idare mahkemeleri ihtisas mahkemesi olarak görevlendirildi. Böylece benzer nitelikteki davaların aynı mahkemelerde görülmesiyle içtihat farklılıklarının azaltılması ve yargı süreçlerinin kısaltılması hedefleniyor.

1 HAZİRAN’DA YÜRÜRLÜKTE

HSK, düzenlemeyle yargı hizmetlerinde hız, etkinlik ve verimliliğin artırılmasını, makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesini ve vatandaşların adalete olan güveninin artırılmasını amaçladığını belirtti. Kararların 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren uygulanacağı bildirildi.