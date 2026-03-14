HSK kararı yayımlandı: HSK'ye şikayet edilen isim Yargıtay'a seçildi

Yargıtay üyeliklerine 8 yeni ismin seçilmesi hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre; İstanbul Anadolu ACM Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Hakimi Çimen Atacan Tuna, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hakimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Niyazi Acar ve Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak’ın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verildi.

HSK'YE ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Atamalar içinde bir isim dikkat çekildi. Bekir Altun’un ismi eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın yargıdaki rüşvet, iş takibi, aracılık, usulsüzlük iddiasıyla kimi yargı mensuplarını Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet ettiği dilekçeyle gündeme gelmişti.

Uçar, mektubunda Bekir Altun’u şikayet etmiş, bazı hakimlerin Altun’dan çekindiğini ve yerlerinin değiştirilmemesi için istenilen kararları verdiğini ileri sürmüştü.

Bekir Altun, HSK’ye yazı yollamış ve kendisini şikayet eden Uçar için "İsmail Uçar, karakteri itibarıyla uyumlu çalışmaya müsait olmayan bir kişiliktir. Anadolu Adliyesi’nde 7 yıllık Komisyon Başkanlığım süresi boyunca uyumlu çalışma noktasında sürekli zorluklar göstermiştir" demişti.