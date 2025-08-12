HSK kararları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) bazı yeni kurulan mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yeni kurulan Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'deki bölge idare mahkemeleri nedeniyle, Ankara, Erzurum, Gaziantep ve Konya'nın yargı çevrelerinde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak; Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Konya, Afyonkarahisar, Aksaray, Karaman ve Niğde; Gaziantep İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa; Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi ise Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Tunceli ve Van olarak yeniden belirlendi.

HSK, yeni kurulan bazı ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerini de belirledi.

Bu kapsamda, Beyşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresi Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçeleri; Biga Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresi Biga, Çan ve Yenice ilçeleri, Erbaa Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresi Erbaa, Başçiftlik ve Niksar ilçeleri; Gemlik Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresi Gemlik ve Orhangazi ilçeleri; Kahta Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresi Kahta, Gerger ve Sincik ilçeleri; Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresi Lüleburgaz, Pınarhisar ve Vize ilçeleri; Menemen Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi Menemen, Aliağa ve Foça ilçeleri; Merzifon Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresi Merzifon, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçeleri; Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresi ise Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri olarak belirlendi. Ayrıca, Bismil Ağır Ceza Mahkemesi'nin de Diyarbakır yargı çevresinden çıkarılması kararlaştırıldı.

BAZI MAHKEMELERİN YARGI ÇEVRELERİ DÜZENLENDİ

Yeni kurulan Cizre İş Mahkemesi'nin yargı çevresi Cizre ve İdil ilçeleri olarak belirlenirken, Armutlu, Çiçekdağı, Harmancık ve İnönü ilçelerinde adliye teşkilatı kurulması nedeniyle de buralardaki bazı mahkemelerin yargı çevreleri yeniden düzenlendi.

Öte yandan, İstanbul Eyüpsultan ilçesinin coğrafi durum ve ulaşım imkanları, iş yoğunluğu ve diğer faktörler de dikkate alınarak İstanbul Adliyesi'nin yargı çevresinden çıkartılarak Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin yargı çevresine dahil edilmesi kararlaştırıldı.