HSK kararları Resmi Gazete’de: Hakim ve savcıların terfi listesi yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) adli ve idari yargıya ilişkin terfi kararları 21 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

38 sayfalık kararda, Türkiye genelinde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarının isimleri ile görev yerleri yer aldı.

Listelerde birinci dereceye yükselen, bulundukları derecede terfi süresini tamamlayan ve derece kademe ilerlemesi yapan yargı mensupları sıralandı.

Kararda İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Gaziantep, Antalya, Samsun, Konya ve Adana başta olmak üzere çok sayıda ilde görev yapan hakim ve savcıların isimleri yayımlandı. Yargıtay tetkik hakimleri, ağır ceza mahkemesi başkanları, cumhuriyet başsavcıvekilleri ile idari yargıda görev yapan mahkeme üyeleri de listelerde yer aldı.

HSK kararında ayrıca bazı hakim ve savcıların Anayasa Mahkemesi raportörlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile çeşitli bakanlık birimlerinde görev yaptığı bilgisi de yer aldı.

30 GÜNLÜK BAŞVURU HAKKI

HSK kararında ayrıca, terfi süresini doldurduğunu değerlendiren ancak listede ismine yer verilmediğini düşünen hakim ve savcıların 30 gün içinde yazılı başvuru yapabileceği ifade edildi.