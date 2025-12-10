HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 948 hakim ve savcının görev yeri değişti
Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararına göre, adli yargıda 778, idari yargıda 170 olmak üzere toplam 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnamede HSK Birinci Dairesinin eylül, ekim ve aralık aylarında aldığı 5 ayrı atama kararının listesi yer aldı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül'de 1334 sayılı, 10 Eylül'de 1381 sayılı, 3 Ekim'de 1571 sayılı, 27 Kasım'da 2029 sayılı ve 2 Aralık'ta 2085 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi.
Buna göre, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.