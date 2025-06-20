HSK Kararnamesi: Sinan Ateş davasının hakimi ile savcısının görev yeri değişti

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ana davayı gören Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Güven ile duruşmalara çıkan Ankara Cumhuriyet Savcısı İsmail Mermerci, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'nda görevlendirildi.

HSK''nin 2025 yılı Ana Kararnamesi yayımlandı. Buna göre adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 hakim ve savcı olmak üzere toplamda 4 bin 36 hakim ve savcı yeni yerlerinde görevlendirildi. Öta yandan 24 ilin başsavcısı değişti.

Buna göre Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığında, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Ceyhun Ceylan ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'nda görevlendirildi.

AKINCI DAVASI SAVCISI İSTİNAFA ATANDI

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalarda görev yapan, daha sonra ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne getirilen Adnan Gümüş de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'nda görevlendirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Kayseri'de görevdeyken kentteki 71 iş insanı hakkında FETÖ bağlantılı davayı açan Ankara Cumhuriyet Savcısı Salih Kılıçdağı da Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Ankara Cumhuriyet Savcıları Mehmet Beşir Güven, Pınar Akdoğan ve Muharrem Songür ile Erzurum Başsavcıvekili Erdoğan Güleç Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliklerine getirildi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin ana davayı gören Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Güven ile duruşmalara çıkan Ankara Cumhuriyet Savcısı İsmail Mermerci de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'nda görevlendirildi.

PINAR SELEK'İN BERAATİNE İTİRAZ ETMİŞTİ

İstanbul’daki Mısır Çarşısı'nda 1998'deki patlamaya ilişkin duruşma savcısı olarak çıktığı davada 2011'de sosyolog Pınar Selek''in beraatine itiraz İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Nuri Ahmet Saraç ile yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinde bulunan Bülent Dinçel Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliklerine getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Abdullah Akın Çiçek de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.