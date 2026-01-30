HSK müfettişine bıçakla saldırı: Tutukluluğa devam kararı verildi, dava 10 Nisan'a ertelendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan sanık Berat Çingay'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Çingay salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki celsede Çingay'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenilen raporun gelmediğini ve sanık avukatının mazeret dilekçesi sunduğunu bildirdi.

Çingay, suçsuz olduğunu ve cezaevinde çok zorlandığını savunarak, tahliyesini istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, İstanbul Adli Tıp Kurumundan Çingay'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair istenilen raporun beklenmesine ve mazeret dilekçelerinin kabulüne karar verdi.

Duruşma, 10 Nisan'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Ekim 2024'te, HSK yemekhanesinde görevli Berat Çingay'ın, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı mutfaktan aldığı bıçakla ensesinden 2 kez bıçakladığı belirtiliyor.

Ağır yaralanan müfettişin hastaneye kaldırıldığı, Çingay'ın ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı aktarılan iddianamede, Çingay'ın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2, "silahla tehdit" suçundan da 2 yıla kadar hapsi isteniyor.