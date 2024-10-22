HSK müfettişine bıçaklı saldırı

Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK), yemekhane personelinin bıçaklı saldırısına uğrayan müfettiş ağır yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, HSK yemekhanesinde görevli bir personel, Kurul Müfettişi Mehmet Aslan'a yemekhane önünde "Allah'u ekber" diyerek bıçakla saldırdı.

Boğazından yaralanan müfettiş hastaneye kaldırıldı. HSK yemekhanesinde 15 Nisan'da işe başladığı öğrenilen şüpheli ise gözaltına alındı.

Öte yandan, HSK eski başkanvekili ve Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, "Hakimler ve Savcılar Kurulu binası içinde ve henüz anlaşılamayan bir nedenle, uğradığı menfur saldırı sonucu yaralanan meslektaşım, kardeşim HSK Müfettişi Mehmet Aslan’a geçmiş olsun diyor, acil şifa diliyorum" paylaşımında bulundu.