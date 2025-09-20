HSK müfettişini bıçaklamıştı: Berat Çingay hakkında 2. kez akıl sağlığı raporu alınacak

Ankara'da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan yemekhane personeli tutuklu olan Berat Çingay'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair yeniden rapor alınması kararlaştırıldı.

HSK'de yemekhane personeli olarak görev yapan Berat Çingay, 22 Ekim 2024 tarihinde HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı takip ederek bina otoparkında bıçakladı.

Yaralanan Mehmet Aslan, ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası tutuklanan Çingay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, HSK yemekhanesinde çalışan saldırgan Çingay'ın Erzincan Keban'da çalıştığı dönemden Aslan'a beslediği husumete dikkat çekildi.

Çingay hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Silahla tehdit' suçlarından ise 2'şer yıl hapsi talep edildi.

"BENİ GÖZETLEDİĞİNİ GÖRDÜM"

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu Berat Çingay ve avukatlar hazır bulundu. Şikayetçi HSK müfettişi Mehmet Aslan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi.

Aslan, daha önce soruşturma aşamasında verdiği beyanlarını tekrar ettiğini belirtti.

Duruşmada tanıklar da dinlendi. Yemekhane müdürü S.Ö., “Dışarıda bağırtı oldu, o şekilde gördüm. Berat'la samimiyetim yoktu. Görevlerini hep yapardı. Herhangi bir saygısızlığını da görmedim" diye konuştu. Diğer tanıklar da olay anını görmediklerini ifade etti.

"HAYAL DÜNYASINDA BİR ŞEYLER YAŞIYORUM"

Berat Çingay ise "Hayal dünyasına girip bir şeyler yaşıyorum, gerçek zannediyorum. Koku rahatsızlığım var, bir koku alıyorum beni tetikliyor. Mehmet Aslan'ın bana husumet beslemesi, Gökçe Hanım'dan beni ayırmak istemesiydi. Adli kontrolümü talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair yeniden rapor alınmasına hükmetti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.