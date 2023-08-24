HSK müstemir yetki kararnamesini yayımladı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargı ilk derece, bölge adliye mahkemeleri ile idari yargı ilk derece ve bölge idare mahkemeleri başkan, üye ve hakimlerine ilişkin müstemir yetki kararnamesini yayımladı.

Ajans Haberleri 24.08.2023 23:30 Giriş: 24.08.2023 23:30

Güncelleme: 24.08.2023 23:30 Kaynak: İHA

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