HSK'nin Yargıtay üyeliklerine seçtiği yeni isimler Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK Genel Kurulu, Yargıtay’da boşalan üyelikler için 8 yeni ismi atadı. Atamalar Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni Yargıtay üyeleri arasında eski Adalet Bakan Yardımcısı, bölge adliye başsavcıları, tetkik hakimleri ve Adalet Akademisi Başkanı yer aldı. Karar, Adalet Bakanı Akın Gürlek başkanlığında alındı.
Kaynak: DHA
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay’da görev sürelerini tamamlayan veya yaş haddinden emekliye ayrılan 16 üyenin ardından yeni atamalar için toplandı.
Toplantı, Adalet Bakanı Akın Gürlek başkanlığında gerçekleştirildi.
Yargıtay üyeliklerine 8 yeni ismin seçilmesi hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'ndan Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Yargıtay Birinci Başkanlığı'nın 16 Yargıtay üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren yazısı gereğince 8 yeni yargıtay üyeliği kadrosuna seçim yapılması görüşüldü ve karar verildi.
Buna göre Yargıtay üyeliğine seçilen isimler şöyle:
- Hüseyin Kürşad Serbes – Yargıtay Savcısı
- Tolgahan Öztoprak – Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başsavcısı
- İbrahim Acarlı – Yargıtay Tetkik Hakimi
- Niyazi Acar – Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı
- Ahmet Kaya – İstanbul Anadolu Komisyon Başkanı
- Bekir Altun – Adalet Akademisi Başkanı
- Çimen Atacan Tuna – Büyükçekmece Hakimi
- Musa Kanıcı – Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri