HSK seçimi bu hafta yapılacak

Haber Merkezi

TBMM’de Genel Kurul bu hafta, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na beş üyenin seçimini gerçekleştirecek, Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik öngören teklifleri görüşecek. Meclis, 13–17 Mayıs haftasında yoğun bir program yürütecek. Genel Kurul’da önce Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) beş yeni üyenin seçimi yapılacak, ardından Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik içeren düzenlemeler ele alınacak. Komisyon gündeminde ise Kartalkaya otel yangını ve yapay zekâ raporları var. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nun belirlediği 15 aday arasından beş üye belirlenecek. Üyeliklerin dağılımı şöyle olacak:

• Üç üye Yargıtay kökenli,

• Bir üye Danıştay kökenli,

• Bir üye hukuk fakülteleri öğretim üyesi veya avukat kontenjanından.

KHK DEĞİŞİKLİKLERİ

Dünya Gazetesi’nin aktardığına göre, Genel Kurul, HSK seçiminin ardından kanun hükmünde kararnamelerde yapılması öngörülen değişiklik tekliflerini gündemine alacak. Düzenlemeler, çeşitli bakanlık ve kurum yetkilerini güncelleyici hükümler içeriyor.

Genel Kurul, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK’de değişiklikler öngören kanun teklifini ele alacak.

Teklife göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

TRT’YE BEDELSİZ TAHSİS

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT’ye bedelsiz tahsis edilebilecek. Haber Merkezi

Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu da, Bolu Valiliği’nden yetkililer bilgi verecek. Komisyon, yangının sebepleri ve sorumluluk zincirini inceleyerek kapsamlı rapor hazırlayacak.

Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu ise yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından nihai raporunu bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunacak. Rapor, yasal mevzuat önerileri ve Türkiye’nin yapay zekâ stratejisine ilişkin tavsiyeler içeriyor.