Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK Başkanı sıfatıyla ilk toplantısına başkanlık etti. Gürlek, toplantının ardından yaptığı açıklamada, liyakat ve şeffaflık vurgusu yaptı.

Güncel
  • 12.02.2026 12:22
  • Giriş: 12.02.2026 12:22
  • Güncelleme: 12.02.2026 12:35
Kaynak: Haber Merkezi
HSK toplandı: Akın Gürlek'ten açıklama

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek başkanlığında ilk kez toplandı.

Toplantıya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Gürlek, "Liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan; şeffaf, öngörülebilir ve adalet duygusunu güçlendiren bir anlayışı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargı teşkilatımızın en önemli kurumlarından biri olan Kurulumuzun çalışmalarına katkı sunacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Adalet Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla ilk HSK toplantımıza başkanlık ettik. Bu önemli görevi, yargı teşkilatımızın sorumluluğunu ve milletimizin adalet beklentisini gözeterek yürüteceğiz. Liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan; şeffaf, öngörülebilir ve adalet duygusunu güçlendiren bir anlayışı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargı teşkilatımızın en önemli kurumlarından biri olan Kurulumuzun çalışmalarına katkı sunacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum. İlk toplantımızın yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak atanan Gürlek,  iktidar milletvekillerinin kürsü etrafında oluşturduğu çember içerisinde yemin etmişti.

Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanması başta CHP olmak üzere muhalefetin sert tepkisine neden oldu. Siyaset kulisleribu atamanın siyasi iklimi daha da sertleştirmesini bekliyor.

