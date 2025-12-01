HSK’den ‘Arınç’ın Damadı’ kararı

İktidara yakınlığıyla bilinen Nedim Şener, 29 Kasım 2021 tarihinde ‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’ başlığıyla Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısında eski TBMM Başkanı AKP’li Bülent Arınç’ın damadının yargılanıp beraat ettiğini ifade etti. Bir yurttaş Şener’in yazısını da kaynak göstererek beraat kararı veren hakimleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikâyet etti. Ancak Kurul şikâyeti işleme koymadı.

766 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Şener yazısında, “Bülent Arınç’ın ‘FETÖ üyeliğinden’ yargılanan damadı Ekrem Yeter hakkında, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından bire karşı iki oyla onanan beraat kararına değinmek istiyorum…” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“İddianameye göre, FETÖ’nün en üst düzey yöneticilerinden; Cemil Koca, Tuncay Delibaş, Hüseyin Kara, Şerif Ali Tekalan, Süleyman Uysal, Akın İpek, Bahattin Karataş gibi isimlerle 766 kez görüşmesi tespit edilen, FETÖ elebaşı Gülen’in talimatı üzerine, 31 Aralık 2013-24 Aralık 2014 tarihleri arasında Bank Asya’daki hesabında 40 bin 993 TL artış meydana gelen, FETÖ’nün iltisaklı Uluslararası Tıp Örgütü Uluslararası Anadolu Sağlık Federasyonu (USAF) Başkanlığı yapan Ekrem Yeter hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verilmişti…”

8 AY SONRA YANIT VERİLDİ

Bir yurttaş, Nedim Şener’in yazısını da ekleyerek Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında beraat kararı veren hakimleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet etti. Yurttaşın 1 Mart 2025 tarihli başvurusuna 26 Kasım 2025 tarihinde yanıt verildi.

İŞLEME KONULMAMA KARARI

HSK Genel Sekreterliği tarafından yurttaşa gönderilen yanıtta, şikâyetin incelendiği ancak soruşturma açılmasını gerektirecek bir durum görülmediği belirtildi.

Yanıtta, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince şikâyetin "işleme konulmamasına" karar verildiği ifade edildi. Ayrıca bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde HSK Birinci Dairesi'ne yeniden inceleme talebinde bulunma hakkının saklı olduğu hatırlatıldı.