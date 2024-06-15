HSK’den dikkat çeken atamalar

HSK’nin yaz kararnamesi yayımlandı. Aralarında Sinan Ateş, Kobani, Metin Lokumcu, gibi davalarda görev yapan hakim ve savcıların görev yeri değiştirilirken Süleymancılarla fotoğrafları ortaya çıkan başsavcı tenzili rütbe aldı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı'nın yaz kararnamesi yayımlandı, hakim ve savcıların yeni atamalar ve görev yerleri açıklandı. Adli yargıda 4 bin 9 hâkim ve savcının görev yerinin değiştirilirken, idari yargıda da 290 atama yapıldı. Yapılan çok sayıda atama ise dikkat çekti.

Kararnamede, Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş dosyasına bakan ancak daha sonra dosyadaki görevinden alınan Ankara Başsavcıvekili Durdu Özer, kararnameyle tenzili rütbe alarak Ankara Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi savcılığına atandı. Ankara Adliyesi'nde Sinan Ateş dosyasında görev yapan savcı Durmuş Ali Kaya da Ankara'dan Diyarbakır Çınar Savcılığı'na atandı.

CEPHANEYİ SERGİLEYEN SAVCI TENZİLİ RÜTBE ALDI

İzmir Adliyesi’nde ‘dinlenme odası’nda cephaneliğini sergilediği fotoğraflarla gündeme gelen İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oktay Tabur tenzili rütbe ile Karşıyaka Hâkimliği'ne atandı. Tahir Elçi davasında sanık polislere beraat talep eden savcının yeri değiştirildi

LOKUMCU DAVASINDAKİ SAVCIYA GÖREVLENDİRME

Kararnamedeki atamalar arasında, önceki gün beraatle sonuçlanan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasının savcısına ilişkin oldu. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Buğra Horozoğlu, HSK’nin 13 Haziran’daki kararnamesiyle İskenderun’a atanmış oldu. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da 42 yıl hapis cezası aldığı Kobani davasına bakan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden Barış Karakurt, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın kesinleşmiş memnu hak kararının geri alınmasına imza atan mahkeme üyesi Erhan Çavuşoğlu, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atandı. Kararnameden iki gün önce, öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan yargılanan 13 polisin de beraatini talep eden savcı Selçuk Özdemir, Urfa Halfeti'ye gönderildi. Lokumcu, Artvin Hopa'da, 31 Mayıs 2011'de, dönemin başbakanı Erdoğan'ın mitingi öncesindeki protestoda, biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

SÜLEYMANCILARLA FOTOĞRAFI VAR

Süleymancılar cemaatinin lideriyle fotoğrafları gündem olan Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, Aksaray Cumhuriyet Savcılığına atandı. Eskiler'in Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'le fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuş, bunun üzerine HSK soruşturma başlatmıştı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un 31 Mart seçimlerinde küfür ettiği Pınarbaşı Hâkimi ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya’nın da görev yeri değiştirildi. Kaya Bozüyük hâkimi yapıldı.