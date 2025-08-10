HSK’den gece atamaları: Rejimden değilsen bir kez daha düşün!

Yargıyı muhalefete yönelik saldırıların aracı hâline getiren Saray yönetimi, yargı mensuplarına gözdağı vermeyi de sürdürüyor.

Önceki gece Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nda gerçekleşen atamalar dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan İZBETON soruşturmasında tutuklanan isimler hakkında tahliye kararı veren hâkimlerin görev yerleri değiştirildi.

HÂKİMLERE YÖNELİK CEZALANDIRMA KARARIDIR

Konu hakkında gazeteci Gülseven Özkan’a konuşan Soyer’in avukatı Murat Aydın şunları söyledi:

“İzmir Büyükşehir ve İZBETON hakkında açılan davalara bakacak mahkemelere dün gece müdahale edildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) dün gece çıkardığı yetki kararnamesi ile tutuklu sanıkların tahliyesine karar veren İzmir 17. ve 28. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimlerini bu mahkemelerden alıp ağır ceza mahkemelerine üye hâkim olarak görevlendirdi. Diğer davaya bakacak İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ni ikiye böldü ve bu mahkeme için ikinci bir başkan ve heyet görevlendirdi. Hangi davaya hangi heyetin bakacağına, mahkemenin iki başkanı ile komisyon başkanı birlikte karar verecek.”

HSK'nın verdiği bu kararın rutin bir yargı uygulaması olmadığını vurgulayan Aydın, “İzmir’de biraz olsun normal işletilmeye çalışılan yargı süreçlerine açık bir müdahaledir. İçi boş iddialarla tutuklanan kişilerin tahliyesine karar veren hâkimlere yönelik cezalandırma kararıdır. Bu ve bu tür davalara bakacak tüm hâkimlere gözdağı verme girişimidir.” dedi.

Öte yandan, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik hakaret ve tehdit iddialarından yargılandığı davada, beraat talep eden hâkimin ağır cezadan iş mahkemesine gönderildiği de daha önce ortaya çıkmıştı.

Gelişmelere ilişkin konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili davasına bakan heyette muhalefet şerhi yazan üyenin 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görevinden alınarak 45. İş Mahkemesi’ne gönderildiğini belirtti. Tanrıkulu, “Böyle bir yargı düzeni olabilir mi? Beraat yönünde şerh yazan hâkimi alıp başka bir mahkemeye göndereceksiniz.” diyerek tepki gösterdi.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun yetki kararnamesini yayımladığını hatırlatarak, kararnamenin çok önemli olduğunu ve içinde bir mesaj olduğunu dile getirdi. Tanrıkulu, “Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu’nun Başsavcı ile ilgili davasına bakan bir heyet vardı ve bu heyet çok hızlı bir şekilde karar verdi. Karar oy çokluğuyla alındı, bir üye ise muhalif kaldı.” diyerek, üyenin İmamoğlu'nun beraat etmesi gerektiğini belirten bir muhalefet şerhi yazdığını aktardı.

BU DÜZENİ REDDEDİYORUZ

Tanrıkulu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İzmir’de Tunç Soyer ve İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun yargılandığı dava, tevzi ile İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne düşmüştü. Ancak oraya ikinci bir yetkili atanarak yeni bir heyet oluşturulmuş. Bu durum tamamen ‘tabii hâkim’ ilkesine aykırı. Hâkimler seçilmiş, yeni bir heyet kurulmuş. Muhtemelen bu yeni heyet, Tunç Soyer ve il başkanımızın davasına bakacak. Böyle bir yargı düzeni olabilir mi? Beraat yönünde şerh yazan hâkimi alıp başka bir mahkemeye göndereceksiniz… İzmir’de zaten bir mahkeme heyeti var, onun üzerine ikinci bir heyet kuracaksınız ve belediye başkanımız ile il başkanımızı orada yargılayacaksınız. Bu kabul edilemez bir düzen.”