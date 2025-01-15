HSK’ye şikâyet edilen, ‘yılın haberi’ni erişime engelleten Bekir Altun’a yeni görev!

Türkiye Adalet Akademisi'ne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yer aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı.

YILIN HABERİNİ ERİŞİME ENGELLETMİŞTİ

Bekir Altun'un ismi, eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın kimi yargı mensuplarını Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet ettiği dilekçeyle gündeme gelmişti.

BirGün’ün manşete taşıdığı bu haber, 7 yıl İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı yapan ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na atanan Bekir Altun’un şikâyetiyle erişime engellenmişti.

Soykan, yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na göndererek adliyedeki rüşvet çarkını anlattığı mektubunu gündeme getirmişti.

Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” ifadelerini kullanıyordu.

Uçar, mektubunda Bekir Altun hakkında da şikayette bulunmuş, "bazı hakimlerin Altun’dan çekindiğini ve yerlerinin değiştirilmemesi için istenilen kararları verdiğini" iddia etmişti.

BirGün yazarı Timur Soykan, gazetemizde ve internet sitemizde 13 Ekim 2023 tarihinde yayımlanan “Adaletin çarkı rüşvetle döndü” başlıklı haberi dolayısıyla Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’ne değer görülmüştü.