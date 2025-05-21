HSK’ye üye seçimlerinde kavga çıktı

Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu bu hafta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelikleri için yapılacak seçimlere ev sahipliği yapacak. RTÜK üyelikleri için AKP, CHP ve İYİP kontenjanlarından birer isim belirlenecek. Üyeler, TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak gizli oylamayla seçilecek. Oylamada toplantı yeter sayısı sağlandığı takdirde en fazla oy alan aday RTÜK üyesi olacak.

HSK’YE 5 YENİ ÜYE

HSK üyelikleri için ise Adalet ve Anayasa Komisyonu tarafından belirlenen 15 aday arasından 5 isim belirlenecek. İktidara yakınlığıyla bilinen ve yargı içinden kulis bilgileri paylaşan son.tv adlı internet sitesi, İskenderpaşa Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Anayasa Mahkemesi üyesi Doç. Metin Kıratlı’yı HSK seçimlerine etki ettiği iddiasıyla hedef aldı.

KAVGA BAŞLADI

son.tv adlı internet sitesinde Metin Kıratlı ile ilgili ilgili yayınlanan haber, yaklaşan HSK seçimleri öncesinde Danıştay Tetkik Hakimi ve halen Cumhurbaşkanlığı İdari Dava Daire Başkanı olan Dr. Emrah Özcan’ın seçilmesi için yapılan lobi faaliyetlerine değiniyor. AYM üyesi Kıratlı’yla birlikte Danıştay’dan üst düzey bir ismin de Özcan için devreye girdiği Cumhurbaşkanlığı nezdinde üst düzeyde referans olduğu ileri sürülüyor. Haberde, Hakyolcular olarak da bilinen İskenderpaşa Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Kıratlı şu ifadelerle hedef alınıyor: "Özellikle Metin Kıratlı’nın Anayasa Mahkemesi üyesi olmasına rağmen HSK gibi yürütme merkezli bir yapının hem birinci daire gibi atama ve terfi süreçlerinde en etkili dairenin seçim sürecine bu denli dahil olması, hem de ‘yargı bağımsızlığı’ ilkesi açısından ağır eleştirilmeye başlandı."

Haberdeki sonuç bölümünde ise, "Böylesine üst düzey referanslarla yürütülen HSK Birinci Daire Üyeliği lobisi, idari yargı koltuğu etrafında dönen hesapların düşündüğünden daha derin olduğunu gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

ÖZEL’DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. HSK seçimlerinde ilk iki turda nitelikli çoğunluğu sağlayamayan iktidarın üçüncü tur oylaması icat ettiğini belirten Özel, “MHP ile birlikte 30 olan oylarını ikiye bölüp kuraya girecek iki adayı da AKP’ye yakın onların desteklediği adaylara dönüştürmeye çalıştılar” dedi. Özel, AKP ve MHP’nin HSK seçimlerinde yürüttüğü sürecin Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.