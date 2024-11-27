HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın görevi sona erdi
HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, bu görevinin dün sona erdiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yayın hayatına geçen sene başlayan HaberTürk Spor (HT Spor) kanalında yaklaşık bir buçuk aydır Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışan Mehmet Ayan, görevinin sona erdiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Ayan, görevinin neden sona erdiğine dair bir açıklama yapmadı.
Ayan, 10 Eylül 2024'te kanalın genel yayın yönetmenliğini üstlenmişti.
Mehmet Ayan'ın paylaşımı şöyle:
2 Ekim 2023 günü CİNER MEDYA SPOR YAYINLARI KOORDİNATÖRÜ olarak başlayıp, 10 Eylül 2024'te @HTSpor GENEL YAYIN YÖNETMENLİĞİ'ne dönüşen görevim dün itibariyle sona erdi. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. @HTSpor 'a yayın hayatında başarılar dilerim.— Mehmet Ayan (@mehmetayan75) November 27, 2024