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HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın görevi sona erdi

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, bu görevinin dün sona erdiğini duyurdu.

Medya
  • 27.11.2024 14:47
  • Giriş: 27.11.2024 14:47
  • Güncelleme: 27.11.2024 14:54
Kaynak: Haber Merkezi
HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın görevi sona erdi

Yayın hayatına geçen sene başlayan HaberTürk Spor (HT Spor) kanalında yaklaşık bir buçuk aydır Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışan Mehmet Ayan, görevinin sona erdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Ayan, görevinin neden sona erdiğine dair bir açıklama yapmadı.

Ayan, 10 Eylül 2024'te kanalın genel yayın yönetmenliğini üstlenmişti.

Mehmet Ayan'ın paylaşımı şöyle:

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