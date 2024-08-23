Htalks, takipçilerine seslendi: Bu ülkenin 81 ilindeki tek sorun garibanlık

Sosyal medyada içerikler üreten ve ‘Htalks’ olarak bilinen Hasan Arda Kaşıkçı'nın jenerasyonlar arası gelir düzeyi ve alım gücü farkından bahsettiği konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Htalks isimli YouTube kanalında içerikler üreten Kaşıkçı, 1990'lu ve 2000'li yıllarda doğan gençlerin bir önceki jenerasyona göre daha fakir olduğunu ve Türkiye'nin her bölgesindeki ortak sorunun yoksulluk olduğunu söyledi.

Kaşıkçı'nın sosyal medyada yoğun etkileşim alan konuşması şöyle:

"Her nesil bir öncekinden daha kolay ev ve araba sahibi olmuş. Benim annem işçi emeklisi. 2009'da emekli ikramiyesi ile Ankara Eryaman 5. Etap'ta metro inşaatının çok yakınında bir ev aldı.

Bizler, 90'lı ve 2000'li çcouklar bir önceki neslinden daha fakir olan tek jenerasyonuz. Bu ülke kurulduğundan beri. Peki sizin buna tepki göstermemeniz için ne yapıyorlar? O düşman, bak şu dilde şarkı söylemiş. Size hep 'Bakın cambazayı' oynatıyorlar. Bunların hepsi safsata. Garibanlıktan başka sorun yok bu ülkede.

Diğer meselelerin hepsi uyduruk işler. Garibanlıktan başka hiçbir sorun yok. Diyarbakır'da da Edirne'de de Isparta'da da gariban. Diyarbakır'daki çocuğun da Edirne'deki çocuğun da hayalleri dibe batıyor. Terk gerçeği bu ülkenin. 40 sene çalışıp bir ev alamıyorsun. Bak cambaza oynatan tiplerin gazına gelmeyin."