HTŞ Afrin’de kontrolü ele aldı

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Suriye’deki tüm silahlı grupları tek çatı altında toplayarak ülke topraklarındaki hâkimiyetini artırma adımları atan HTŞ yönetimi, ülkenin kuzeybatısındaki Afrin’de yönetimi devraldı.

HTŞ yönetimine bağlı Genel Güvenlik Kuvvetleri, Ankara destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolündeki Afrin’e, bölgenin güvenliğini devralmak için girdi. Şam güçleri Kürt nüfusun çoğunlukta olduğu Afrin’de sevinç gösterileriyle karşılandı.

KARAKOLLAR KAPANACAK

Genel Güvenlik Kuvvetleri’nin bölgede geniş çaplı bir devriye yapacağı bildirildi. Şam yönetiminin görevlendirdiği yetkililerin SMO’dan devir teslimini denetleyeceği, Afrin ve çevresinde, SMO’ya ait karakolların kapatılacağı aktarıldı.

HTŞ güçlerinin Afrin’e girişi, SDG ile müzakereler yürüten HTŞ lideri Muhammed el Colani’nin Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından gerçekleşti. Colani’nin Afrin’den göç etmek zorunda kalan Kürt ailelerin geri dönüşlerini kolaylaştıracaklarını açıklamıştı.

SMO, Türkiye ile birlikte 20 Ocak 2018’de Afrin’e operasyon başlatmıştı. Çatışmalar 58 günün ardından SMO, 18 Mart 2018’de Afrin’de kontrolü ele geçirmişti. Aradan geçen 7 yılda binlerce Kürt kenti terk etmek zorunda kalmıştı.

ENKS’DEN AYRILIK KARARI

Ülkenin kuzeyinde faaliyet yürüten Barzanilerin KDP’sinin Suriye kolu Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ise, Suriye muhalefetinden ayrıldığını duyurdu. “Artık devrim bitti, Baas rejimi yıkıldı” diyen ENKS Sözcüsü Feysel Yusif, “Önümüzde yeni bir dönem var. Kürt halkının haklarının yerine getirilmesi için bu yeni yönetimle, Sayın Ahmed Şara (Colani) yönetimiyle görüşmeler yapacağız” dedi. Yusif, “Kürtlerin ortak bir heyetinin kurulması için çaba göstereceklerini” açıkladı.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ise Fırat’ın doğusunu kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) silah bırakma çağrısı yapacağı yönünde iddialar gündemden düşmezken SDG’nin önemli bileşenlerinden Şimal Tugayı Sözcüsü Mahmud Habib, “silahları teslim etmeyi düşünmediklerini” söyledi.

‘SDG SİLAH BIRAKMAYACAK’

Rudaw’a konuşan Habib, “SDG’nin askeri tecrübesi ve hiyerarşik yapısıyla Suriye ordusunun yeniden inşasında önemli bir rol oynayacağını” savundu. SDG’nin silahlarını teslim edeceğine dair iddiaları reddeden Habib, “Silahlarımız devletin hizmetinde olacaktır, ancak teslim edilmesi ve görevlerimizden çekilmemiz söz konusu değildir. Bu, Suriye'de ciddi bir güvenlik boşluğu yaratır” dedi.

Şam yönetimiyle müzakerelerin iyi ilerlediğini kaydeden Habib, ABD’nin Suriye’den çekileceği haberlerini de yalanladı. ABD’nin yanı sıra Fransız, Alman ve İngiliz güçlerin de bölgede aktif olduğunu kaydeden Habib, koalisyonun IŞİD’in yanı sıra “Ankara’nın askeri operasyonları gibi tehlikelere” karşı da güvence sağladığını iddia etti.

Fırat’ın doğusundaki statüye ve bölgedeki Kürt güçlerin geleceğine ilişkin Şam ile Rojava arasında müzakereler sürerken SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, son olarak Savunma Bakanlığının ve Suriye'nin savunma stratejisinin bir parçası olmak istediklerini belirtmişti.

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HTŞ’DEN RUSYA’YA ‘OLUMLU’ MESAJ

Suriye’de HTŞ’nin Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Washington Post gazetesine verdiği röportajda Rusya’nın ülkedeki üslerini kapatmak zorunda olmadığını söyledi. “Siyasette sonsuza dek düşmanlık olmayacağını” belirten Kasra, Moskova’yla yapılacak herhangi bir anlaşmanın Suriye’nin çıkarlarına hizmet etmesi gerekeceğini söyledi. Kasra, Tartus ve Lazkiye’de askeri üsleri bulunan Moskova’nın taleplerini değerlendirdiklerini aktardı.

Suriye'de ABD ve Türkiye'ye bağlı askeri üslerin statüsünün de müzakere edildiğini kaydeden Kasra, ülkesinin birden fazla ülkeyle savunma anlaşmaları yapmayı değerlendirdiğini de belirtti. Kasra, Ankara’yla yapılacak yeni anlaşmaların ülkede Türkiye'ye bağlı güçlerin azaltılmasını veya “yeniden konuşlandırılmasını” içerebileceğini söyledi.

Amerikan askerlerinin Suriye’deki varlığının akıbetine dair görüşmelerin sürdüğünü de aktaran Kasra, Kürtlerle ilgili meselenin askeri değil diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini ifade etti. SDG’nin Savunma Bakanlığı’na bağlanmasına yönelik Kasra, “Askeri çözüm her iki tarafta da kan dökülmesine yol açar. Barışçıl çözümden yanayız ancak askeri çözümü de reddetmiyoruz” dedi.

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CİHATÇI BAKANA AB’DEN DAVET

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Brüksel'e davet ettiğini bildirdi. El Anouni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Paris’e davet edilen HTŞ lideri Colani’nin Birleşmiş Milletler’in (BM), dolayısıyla AB'nin yaptırım listesinde yer alması nedeniyle AB ülkelerine seyahat etmesinin hâlihazırda yasak olduğunu ancak bir üye ülke ya da kişinin kendisi tarafından talep edilmesi halinde bu kuraldan muaf tutulabileceğini belirtti. El Anouni, Kallas’ın da Riyad ziyareti sırasında Şeybani’yi Brüksel’e davet ettiğini kaydetti.