HTŞ bayrağı Rojava’da

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Ortadoğu'nun emperyalist planlar dahlinde yeniden şekillendirilmesi çalışmaları sürerken Suriye sahasında Kürtler de pozisyon belirlemeye çalışıyor.

Suriye’de Denklemin önemli aktörlerinden Kürtler HTŞ yönetimini tanımaya başladı. Rojava Özerk Yönetimi yeni Suriye bayrağı olarak ilan edilen bayrağı resmi kurumlarda dalgalandırma kararı aldı.

OPERASYONLAR ASKIYA ALINDI

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu ile ABD arabuluculuğunda sağlanan anlaşmaya rağmen çatışmaların sürdüğünü aktaran Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, saldırılar nedeniyle IŞİD karşıtı operasyonları askıya aldıklarını duyurdu.

Abdi, Menbic'de SMO ile sağlanan anlaşmanın ardından bölgedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Sky News'e konuşan Abdi, ABD arabuluculuğunda sağlanan anlaşmaya rağmen SMO'nun saldırılarının sürdüğünü dile getiren Abdi, bu çatışmaların IŞİD ile mücadeleyi engellediğini belirtti.

Süleyman Şah Türbesi hakkında açıklama yapan QSD Genel Komutanı Mazlum Abdi, uluslararası anlaşmalara uygun ve taraflarla işbirliği içinde hareket etmeye hazır olduklarını açıkladı.

SDG İLE SMO ARASINDA ÇATIŞMA

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında Tişrin Barajı bölgesinde çatışma çıktığı bildirildi. Rûdaw'a konuşan Suriye Kürt Demokrat Partisi Merkez Komite Üyesi Gelo İsa, Menbiç yakınlarındaki Tişrin Barajı civarında SDG ile Türkiye'nin desteklediği SMO arasında çatışma çıktığını söyledi.

Gelo İsa, çatışmalar nedeniyle Kobani'de elektriğinin bir kez daha kesildiğini anlattı.