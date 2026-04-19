HTŞ'den "Hizbullah hücresi" açıklaması: Kuneytra'dan sınır ötesine füze fırlatma girişimi engellendi

Suriye’de El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) hükümetinin İçişleri Bakanlığı, (İsrail sınırındaki) Kuneytra ilinde Hizbullah ile bağlantılı bir hücrenin ülke sınırları dışına füze fırlatma girişiminin engellendiğini duyurdu.

Açıklamada, iç güvenlik birimleri ile Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen ortak operasyonla, "Hizbullah milisleriyle bağlantılı bir hücrenin planladığı sabotaj girişiminin" engellendiği belirtildi.

Açıklamada, 'hücrenin bölgedeki istikrarı bozmak amacıyla sınır ötesine (hedef belirtilmedi) roketler fırlatmayı planladığı' ifade edildi.

Operasyonun ülkenin güneyindeki Kuneytra ilinin kırsalında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, hücre üyelerinin roket fırlatma ekipmanlarını gizlemek için sivil bir aracı kamufle ederek kullandığı öne sürüldü. Operasyon sırasında roketler ile bunlara ait fırlatma platformlarının ele geçirildiği iddia edildi.

Ayrıca olayla bağlantılı iki kişinin gözaltına alındığı, hücrenin üçüncü üyesinin ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İSRAİL’İN KUNEYTRA’YA YÖNELİK SALDIRILARI

Suriye’nin güneyinde yer alan Kuneytra iline, Beşar Esad'ın devrilmesinden beri İsrail tarafından çok sayıda saldırı gerçekleştirildi. Egemenlik ihlalini sürdüren İsrail ordusu güçleri, Nisan ayının başlarında Kuneytra’nın güney kırsalına 4 askeri araç ve bir buldozerden oluşan konvoyla girerek yol kapatmış ve kontrol noktası kurmuştu.