HTŞ'den SDG'ye konferans tepkisi: Bir sonraki Paris görüşmelerine katılmayacak

Suriye'de geçici HTŞ yönetimi, Rojava'da dün SDG tarafından gerçekleştirilen konferansı gerekçe göstererek Paris'te yapılması planlanan bir sonraki müzakere turuna katılmayacağını duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan cihatçı HTŞ'den bir yetkili, "devrik rejim dönemini canlandırmaya çalışan hiçbir ittifakın" yanında yer almayacaklarını ve SDG ile yeni görüşmelere katılmayacaklarını belirtti.

Yetkili, söz konusu konferansın, "devam eden müzakere sürecine zarar verdiğini ve SDG’nin 10 Mart Mutabakatı konusunda ciddi bir tavır sergilemesi gerektiğini" savundu.

"Müzakerelerin meşru adresinin Şam olduğunu" söyleyen yetkili, ülkenin kuzeydoğusundaki gelişmelerin, Suriye genelini kapsayan ulusal bir iradeyi temsil etmediğini öne sürdü.

Yetkili, ayrıca kuzeydoğudaki ittifakı "Suriye halkının zaferinden zarar görenlerin kırılgan ortaklığı" olarak tanımlayarak, konferansa katılanları hedef alarak "10 Mart Mutabakatı'nın açık bir ihlali" olarak değerlendirdi.

Yetkili, "kalıcı bir anayasa ve tüm Suriyelilerin katılımıyla gerçekleştirilecek halk referandumun" dikkat çekti.