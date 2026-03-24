HTŞ güçleri, Haseke'deki askeri üsse füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu

Suriye’de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) güçleri, Haseke ilinde bulunan askeri üssün füze saldırısına uğradığını bildirdi.

El-Kaide kökenli HTŞ öncülüğünde kurulan yönetime bağlı “Suriye Ordusu Operasyonlar Odası”nın El İhbariye'de yer alan açıklamasında, Haseke kırsalındaki El-Yarubiyye beldesi yakınlarında bulunan askeri üsse füze saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırının Irak topraklarının 20 kilometre iç kesimlerinde bulunan Tal el-Hava köyü çevresinden fırlatılan 5 füze ile gerçekleştirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili olarak Irak tarafıyla iletişim ve koordinasyon sağlandığı, Irak ordusunun failleri yakalamak için operasyon başlattığı kaydedildi.