HTŞ güçleri Haseke sonrası Kamışlı’da

Suriye'de HTŞ ile ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 30 Ocak'ta imzalanan entegrasyon anlaşmasına ilişkin uygulama takvimi işliyor. HTŞ güçleri anlaşmanın ilk uygulama gününde Haseke'ye dün de Kamışlı'ya girdi. Öncesinde HTŞ'nin İçişleri Bakanlığına bağlı yaklaşık 100-125 kişilik grup, SDG’ye bağlı İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) ile bir araya gelerek uygulama sürecini görüştü.

Şam’dan gelen heyetin güvenli geçişini sağlamak amacıyla Kamışlı'da 06.00 ile 18.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Siyasi ve askeri entegrasyon süreci devam ederken, bölgedeki insani kriz de derinleşiyor. Haseke’deki hastane yetkilileri; kuşatma nedeniyle ilaç stoklarının tükenme noktasına geldiğini, özellikle kanser, diyaliz ve anestezi ilaçlarına acil ihtiyaç duyulduğunu duyurdu.

Rakka’da kontrolü ele geçiren HTŞ’ye bağlı grupların aynı aileden iki Kürt genci yargısız infaz ettiğini açıkladı. Afrin-Suriye İnsan Hakları Örgütünün ocak ayı verilerine göre, HTŞ saldırıları sonrası Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bin 200’den fazla kişi yaşamını yitirdi.