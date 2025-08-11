HTŞ güçleri Süveyda'da hastane basıp sağlıkçıyı infaz etti

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) yönetimine bağlı güçlerin, 16 Temmuz'da Süveyda Ulusal Hastanesi'nde bir sağlık çalışanını infaz ettiği görüntüleri paylaştı.

SOHR, Dürzi yoğunluklu Süveyda'da gerçekleştirdiği katliamlara ve infazlara dair yeni kanıtlar paylaştı.

SOHR’dan yapılan açıklamada, “Bu, Süveyda’da sivillere karşı uygulanan ihlallerini sadece bir tanesi. Şu ana kadar 401 kişinin infaz edildiğini belgeledik” denildi.

SOHR, kayıp kişilerin durumunu takip etmek, akıbetlerini açıklamak ve bu ciddi ihlallere karışanların hesap vermelerini sağlamak için tüm ilgili tarafların temsilcilerinden oluşan bağımsız bir komite kurulmasını talep etti.

Görüntülerde, silahlı HTŞ güçlerinin hastaneyi basıp çalışanları sorguladığı, onlarca sağlıkçıyı kan izleri bulunan bir koridorda toplayıp diz çöktürdüğü görülüyor.

Görüntünün devamında silahlı iki cihatçı ayakta duran bir sağlık çalışanını yakasından tutup çekerken üçüncüsü başına vuruyor. Darbedilerek yere düşürülen sağlıkçı, tekmelendikten sonra bir cihatçı tarafından uzun namlulu silahla ateş açılarak infaz ediliyor. Ardından diğer cihatçı sağlıkçıyı tabancayla vuruyor. İnfazı gerçekleştiren cihatçılar daha sonra diğer sağlık çalışanlarını silah doğrultarak tehdit ediyor. Bu sırada cihatçılardan biri, infaz edilen sağlıkçıyı ayağından tutup sürüklüyor.

"AİLEYİ KATLEDİP EVİ ATEŞE VERDİLER, KALANLARI KAÇIRDILAR"

SOHR, Süveyda’daki diğer ihlallere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"7 Ağustos'ta SOHR kaynakları, 'Radhima Al-Luwa' köyünden bir ailedeki kadınların, son günlerde sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan bir videoda görünen hükümet güçlerine bağlı silahlı kişiler tarafından 9 gün boyunca alıkonulduktan sonra Süveyda'ya geri getirildiğini bildirdi.

SOHR'un güvenilir kaynaklarına göre, ailenin evine düzenlenen saldırıda bir adam, oğlu ve gelini öldürüldü, küçük bir kız ve diğer kadınlar yaralandı. Saldırganlar daha sonra evi ateşe verdi ve kalan aile üyelerini kaçırdı.

Kaçırılanlar arasında 'Lamar' adlı kız çocuğu, biri genç iki kadın ve başka bir kız çocuğu da vardı. Hepsi videoda bir yerden başka bir yere taşınırken görünüyordu. İlk olarak Al-Surah Al-Kabirah köyüne, ardından Hama vilayetine götürüldüler, ancak videonun yayılmasıyla kamuoyunda büyük öfke ve sosyal baskı oluşması ve müzakereler sonucunda serbest bırakılmalarıyla Süveyda'ya geri döndüler."

HTŞ: GÜVENLİK İŞLERİ YARDIMCISI GÖREVLENDİRİLDİ

HTŞ yönetiminin 'İçişleri Bakanlığı', hastanedeki infaza dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "Faillerin adalete teslim edilerek hak ettikleri cezayı alması gerektiğini vurguluyoruz" iddiası öne sürülürken, İçişleri Bakanı'nın, soruşturmayı doğrudan denetlemek için Güvenlik İşleri Yardımcısı'nı görevlendirdiği bildirildi.