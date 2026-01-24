Giriş / Abone Ol
HTŞ ile SDG arasında varılan ateşkesin süresi TSİ 20.00'de doldu

HTŞ tarafından yönetilen Şam, 4 günlük ateşkesin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin henüz açıklama yapmazken cephe hatlarında gergin bekleyiş sürüyor.

Dünya
  • 24.01.2026 20:53
  • Giriş: 24.01.2026 20:53
  • Güncelleme: 24.01.2026 20:59
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Heyet el Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed Şara yönetimi (Colani) ile Suriye Demokratik Güçler (SDG) arasında varılan 4 günlük ateşkesin süresi dolarken ateşkesin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

HTŞ yönetimiyle SDG arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes TSİ 20.00’de sona erdi.

Ateşkesin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin Şam'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan bölgedeki AA ekiplerinin aktardığına göre, cephe hattı olan Kobane ve Haseke bölgesinde sükunet hakimliğini korurken gergin bekleyiş sürüyor.

