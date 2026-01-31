HTŞ ile SDG nihai anlaşmaya vardı

Dış Haberler

Ortadoğu’nun ABD-İsrail çıkarları doğrultusunda dönüşümünde Suriye’de cihatçı HTŞ yönetimi ile SDG, kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma ile Rojava’daki Kürt yönetiminin özerkliği fiilen sona erdi. Suriye Demokratik Güçleri (SDG), HTŞ yönetimi ile kalıcı ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören kapsamlı bir anlaşma üzerinde mutabakata varıldığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında, askeri güçlerin temas noktalarından çekilmesi ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi kararlaştırıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılacağı belirtilirken, Haseke ve Kamışlı’da SDG bünyesinden üç tugaydan oluşan bir askeri tümen kurulması da anlaşmada yer aldı.

3 TÜMEN 1 TUGAY

Ayrıca Halep vilayetine bağlı bir askeri tümen içinde, Kobani güçleri için ayrı bir tugay oluşturulması da anlaşmanın maddeleri arasında yer aldı. Anlaşma, özerk yönetim kurumlarının, Suriye devlet kurumlarıyla entegrasyonunu ve sivil personelin mevcut görevlerinin korunmasını da kapsadığı metinde, Kürt halkının sivil ve eğitim haklarının düzenlenmesi ile yerinden edilmiş kişilerin kendi bölgelerine geri dönüşlerinin sağlanmasının da mutabakat altına alındığı ifade edildi.

Kürt bölgeleri Kobane, Kamışlı ve Haseke’de SDG tümenleri de yer alacak.

ARABULUCULARA TEŞEKKÜR

Kuzey ve Doğu Suriye Dış İlişkiler Başkanı İlham Ahmed, Şam’a bağlı güçlerin bölgeye girişinin “sorumlu ve kademeli bir entegrasyon sürecini garanti altına almak için gerçekleştiğini” belirtti. “Başta ABD ve Fransa olmak üzere arabulucu ülkeler teşekkür eden” Ahmed, anlaşmayı “istikrara giden yolda önemli bir adım” olarak tanımladı.

BARRACK: TARİHİ BİR AŞAMA

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ise anlaşmanın “ulusal uzlaşma, birlik ve kalıcı istikrara doğru tarihi bir adım olduğunu” belirtti. Barrack, her iki tarafın da ortak amaç doğrultusunda “cesur adımlar” attığını belirterek, “Suriye hükümeti anlamlı katılım ve haklar sağlarken, Kürt topluluklar da katkılarını onurlandıran birleşik bir çerçeveyi benimsedi” dedi.

Barrack, anlaşmanın Kürtler için “eşitlik ve aidiyet yolunca dönüştürücü bir gelişme” olduğunu söyledi.

ERBİL MEMNUN

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa ise istisnasız tüm devlet kurumlarının Suriye hükümetinin yetkisi altında olacağını vurgulayarak “Ülkedeki hiçbir bölge hükümetin kontrolü dışında kalmayacak” dedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, “anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini” belirtti. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise “Bu anlaşmanın genişletilmesini ve Suriye'nin tamamı, özellikle de Kürt bölgeleri için daha fazla barış, özgürlük, istikrar ve ilerlemeye yol açmasını umuyoruz” dedi.

DEM: DESTEKLİYORUZ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ise anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “Rojava’nın iradesi bizim için esastır. Bize düşen, aldıkları kararları desteklemektir” ifadelerini kullandı.

∗∗∗

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

Suriye’de SDG’nin devlet kurumlarına entegrasyonuna ilişkin 10 Mart 2025’te imzalanan anlaşmanın uygulanmasına dair geçen yıl yürütülen görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı. ABD ve Türkiye’nin desteğini arkasına alan HTŞ yönetimi ile SDG arasında gerilim 2025’in son günlerine doğru arttı. SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin başkanlık ettiği heyet, 4 Ocak’ta Şam’a giderek 10 Mart mutabakatına ilişkin görüşmelerde bulundu. Ancak Şam yönetimi görüşmeleri iptal etti.

PARİS GÖRÜŞMESİ MİLAT OLDU

5-6 Ocak’ta HTŞ ile İsrail, ABD’nin arabuluculuğunda Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya geldi. Taraflar, Paris’teki görüşmelerde iki ülke arasında istihbarat paylaşımına yönelik mekanizma kurulmasında anlaştı. Aynı günlerde Paris’te bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şeybani ve Barack’la görüşmüştü. Paris’teki temasların yapıldığı 6 Ocak’ta HTŞ’ye bağlı gruplar, Halep’in Kürt nüfusun yoğun yaşadığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine saldırılar başlattı. Günlerce yaşanan çatışmaların ardından SDG, 11 Ocak’ta Halep’ten çekildi. Ancak HTŞ güçleri, Halep’ten sonra kentin doğusundaki Deyr Hafir’i, ardından Tabka ve son olarak Fırat’ın doğusundaki Rakka ve Deyrizor’u ele geçirdi.

COLANİ KARARNAMESİ

16 Ocak’ta Şam yönetiminin lideri Colani, “gerilimi azaltma amacıyla” imzaladığı 13 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Kürtlere bazı vatandaşlık, dil ve kültür konusunda sembolik haklar tanırken “üniter devlet” vurgusuyla Rojava’nın özerlik ve federalizm taleplerine kapıyı kapattı.

14 MADDELİK ANLAŞMA

18 Ocak’ta ise Şam yönetimi ve SDG arasında 14 maddelik bir ateşkes ve entegrasyon anlaşması yapıldığı açıklandı. Anlaşmayla Deyrizor ve Rakka’nın yanı sıra bölgedeki petrol sahaları kontrolü tamamen Şam’a geçerken SDG, Haseke’ye çekildi. Anlaşmanın “iç savaşı önlemek için yapıldığını” savunan SDG Komutanı Abdi, “Kürt bölgelerinde kazanımlarının korunacağını” söylerken Colani ile görüşen ABD’nin Suriye Valisi Barrack ise anlaşmayı “birleşik Suriye’ye atılmış doğru bir adım” olarak niteledi.

Anlaşmaya rağmen çatışmalar sürerken 20 Ocak’ta HTŞ güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezleri ile Kürt köylerine durdurulmasını öngören ateşkes duyuruldu. Bu ateşkes, 24 Ocak’ta 15 günlüğüne uzatıldı. Çatışmalar sürerken 22 Ocak’ta Irak Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e giden Barrack, burada Abdi ile görüştü. ABD’nin Kürtlerin merkezi yapılara entegrasyon sürecinde Şam’a tam destek açıklaması Kürtlerde hayal kırıklığına yol açarken Barrack, Erbil’deki görüşmelerin ardından ABD’nin bu durumdaki kararlılığını vurguladı.