HTS kayıtları kişiye göre mi delil oluyor?

İstanbul’da gözaltına alınan CHP’li belediye başkanları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokratlarına sorgu sırasında HTS kayıtları (Geçmiş telefon trafiğinin dökümü) de soruldu.

Ancak Antep’te CHP'den Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen, yolsuzlukla suçlanmasının ardından partisinden istifa eden ve AKP’ye katılacağı öne sürülen Umut Yılmaz’a ilişkin dikkati çeken bir karara imza atıldı.

Avukat Deniz Atar, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın “Görevi kötüye kullanma, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçlarını” işlediğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Yılmaz hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” verdi.

"HTS KAYITLARI DELİL OLAMAZ"

Atar, savcılığın Belediye Başkanı Yılmaz hakkındaki kararına itiraz etti. Atar, eksik inceleme yapıldığını iddia ederek, Yılmaz’ın HTS kayıtlarının istenmesini ve incelenmesini talep etti.

İtirazı değerlendiren Gaziantep 1. Sulh Ceza Hâkimliği ise 17 Haziran 2025’te “HTS kayıtlarının atılı suçları işlediğine dair delil olamayacağını” belirterek itirazı reddetti.

İBB soruşturması sırasında gözaltına alınan birçok isme telefon görüşmeleri sorulmuştu. Bazı tutuklamalarda baz istasyonu raporlarının delil olarak kullanıldığı kamuoyuna yansıdı.

Avukat Deniz Atar yaptığı açıklamada, “Gaziantep 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne göre, belediye başkanının HTS kayıtları, suçlamalar yönünden delil olamazmış. İstanbul’daki bütün belediye başkanları HTS kayıtlarıyla tutsak edilirken, Gaziantep’te HTS kayıtlarının delil değeri yok… CHP’lilere başka, AKP tahakkümündeki belediyelere başka hukuk…” ifadelerini kullandı.