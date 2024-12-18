HTŞ Komutanı: "Federalizmi reddediyoruz, Suriye bölünmeyecek"

El Kaide'nin eski Suriye kolu El Nusra Cephesi'nden kopan ve Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) komutanlarından Ebu Hasan el-Hamawi, Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye konuştu.

Hamawi, devletin ordusu dışında hiçbir silahlı yapı olamayacağını ve kendilerini feshederek orduya entegre olacak ilk silahlı örgütün HTŞ olacağını söyledi.

"FEDERAL BİR VARLIK OLMAYACAK"

Suriye'de SDG'nin kontrolündeki bölgelerin de ülkenin yeni yönetimine entegre edileceğini öne süren Hamawi, federalizmi reddettiklerini söyledi ve “Kürt halkı Suriye halkının bileşenlerinden biridir. Suriye bölünmeyecek ve federal bir varlık olmayacak" dedi.

İSRAİL ÇAĞRISI

Hamawi uluslararası toplumu Suriye topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesine karşı ses çıkarmaya davet etti. Hamawi, "İsrail'in askeri tesislere yönelik saldırılarını ve güney Suriye'ye yapılan saldırıyı adaletsiz bir saldırı olarak görüyoruz. Uluslararası toplumu bu konuya bir çözüm bulmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Hamawi, batılı hükümetlere HTŞ ve lideri Ebu Muhammed el-Colani hakkındaki "terörist" tanımlamasını kaldırma çağrısı yaptı.