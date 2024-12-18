Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

HTŞ Komutanı: "Federalizmi reddediyoruz, Suriye bölünmeyecek"

Suriye'deki gelişmelere ilişkin konuşan HTŞ komutanı Hamawi, federalizmi reddettiklerini söyledi. Hamawi, "Suriye bölünmeyecek ve federal bir varlık olmayacak" dedi.

Dünya
  • 18.12.2024 14:58
  • Giriş: 18.12.2024 14:58
  • Güncelleme: 18.12.2024 15:19
HTŞ Komutanı: "Federalizmi reddediyoruz, Suriye bölünmeyecek"
Fotoğraf: DepoPhotos

El Kaide'nin eski Suriye kolu El Nusra Cephesi'nden kopan ve Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) komutanlarından Ebu Hasan el-Hamawi, Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye konuştu.

Hamawi, devletin ordusu dışında hiçbir silahlı yapı olamayacağını ve kendilerini feshederek orduya entegre olacak ilk silahlı örgütün HTŞ olacağını söyledi.

"FEDERAL BİR VARLIK OLMAYACAK"

Suriye'de SDG'nin kontrolündeki bölgelerin de ülkenin yeni yönetimine entegre edileceğini öne süren Hamawi, federalizmi reddettiklerini söyledi ve “Kürt halkı Suriye halkının bileşenlerinden biridir. Suriye bölünmeyecek ve federal bir varlık olmayacak" dedi.

İSRAİL ÇAĞRISI

Hamawi uluslararası toplumu Suriye topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesine karşı ses çıkarmaya davet etti. Hamawi, "İsrail'in askeri tesislere yönelik saldırılarını ve güney Suriye'ye yapılan saldırıyı adaletsiz bir saldırı olarak görüyoruz. Uluslararası toplumu bu konuya bir çözüm bulmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Hamawi, batılı hükümetlere HTŞ ve lideri Ebu Muhammed el-Colani hakkındaki "terörist" tanımlamasını kaldırma çağrısı yaptı.

HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiyenin birçok önceliği var
Colani, kendisine yönelik terörist tanımlamasının kaldırılmasını istedi
SDG Komutanı Mazlum Abdiden Kobanide silahtan arındırılmış bölge mesajı
Pentagondan Kobani açıklaması: Yakından takip ediyoruz
BirGün'e Abone Ol